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中聯油脂組專案小組查問題油 石崇良：釐清製程
衛生福利部長石崇良今天談及中聯「大豆沙拉油」致癌物苯駢芘超標說，目前釐清製程是否溫度控管或採樣有問題；中聯油脂說，組專案小組全面檢視製程條件、黃豆品質與產地來源。
中聯油脂今年4月8日到10日出貨、批號315-1150404的大豆沙拉油檢出苯駢芘超標，石崇良在台中市接受媒體聯訪表示，第一次檢驗符合標準，製程過程是否有溫度控管或採樣問題，目前中央及地方政府調查釐清。
此外，中聯油脂蔣姓襄理接受媒體聯訪表示，依規半年檢驗一次，3月檢驗合格持續生產，6月11日接獲通報後馬上檢驗，6月29日確定後立刻自主通報，7月2日組專案小組，全面檢視、檢討製程條件、黃豆品質與產地來源，報告目前送交台中市食品藥物安全處。
至於有廠商喊冤，未進貨問題油品，卻在公布名單上，台中市政府衛生局長曾梓展表示，流向名單由廠商提供，後續將調查釐清。
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