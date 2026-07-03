名店中鏢！問題油流向聯華、桂冠等224家名單曝 進12噸最大盤商喊冤

中聯油脂公司爆出大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，1300公噸供應泰山企業、福壽實業及福懋油脂等三大油廠。首波問題油流向聯華、廣達香、桂冠等224家業者，名單曝光，其中最大盤商長鑫商行也入列，進了近12公噸。業者喊冤，沒有進問題油。對此，衛生局長曾梓展說，名單由福懋油提供，將釐清。

食安處說明，中聯油脂主動通報，其大豆沙拉油約1300公噸，批號為315-1150404，製造日期今年4月4日、有效日期今年9月30日檢出苯駢芘8.1 μg/kg，不符我國「食品中汙染物質及毒素衛生標準」限量標準2.0 μg/kg。

曾梓展說，從福壽、福懋油脂提供的下游業者清單顯示，福懋油有588公噸流向138家業者，福壽421公噸流向86家業者；另外，泰山有291公噸主要工廠是在彰化，交由彰化衛生局追查流向。

曾梓展指出，食安處昨聯合法制局、經發局，清查252家相關業者，共有28家有問題油，也查核全聯市政店、萬家福青海店，以及大全聯忠明店等3家賣場，確認公告問題油品均已完成下架。業者在今天中午之前，要全面下架問題油，否則將依食安法，最高可罰300萬元。

從福壽、福懋油脂提供的下游業者清單，包括食品大廠聯華、廣達香、桂冠、卜蜂、老協珍、美食家食材通路等，大賣場康達盛通、大買家，以及晶華酒店、路易莎、爭鮮、貴族世家等224家業者中鏢。

其中，位於台中市大雅區的台中最大盤商長鑫商行喊冤表示，長鑫商行被列入福懋油脂提供的下游業者清單中，名單中列出長鑫商行進了福懋油脂11公噸979公斤的「福懋益康大豆沙拉油18L」。

曾梓展說明，食安處是根據福懋油、福壽和泰山提供的問題油下游清單對外公布，對於長鑫商行稱沒有進問題油一事，食安處將進一步釐清。

福懋油脂下游業者清單。圖／台中市衛生局提供

福懋油脂下游業者清單。圖／台中市衛生局提供

福懋油脂下游業者清單。圖／台中市衛生局提供

福壽問題油下游業者清單。圖／台中市衛生局提供

福懋油脂下游業者清單。圖／台中市衛生局提供

福懋油脂下游業者清單。圖／台中市衛生局提供