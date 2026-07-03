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林淑芬：只公布下游名單不夠 致癌沙拉油變哪些食品才是關鍵

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林淑芬。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林淑芬。圖／聯合報系資料照片

國內再爆食用油食安問題，民進黨立委林淑芬今天表示，食安事件不能只停在「下架回收」四個字，問題油品在哪裡、變成什麼產品、是否還留在市場上，政府都必須對社會說清楚，只有把流向完整公布，消費者才知道該注意什麼，政府也才算真正負起食品安全的把關責任。

林淑芬指出，根據台中市食品藥物安全處昨天公布的福壽、福懋問題油品下游名單，可以看到這批苯駢芘超標油品，早已不是幾項油品下架的問題，而是已經進入食品加工產業鏈，政府到底有沒有掌握問題油品完整的下游流向？台中市政府昨天公布的名單是否已經完整？為什麼到現在泰山仍未公布下游名單？這些都是主管機關必須說清楚的事。

林淑芬說，從目前公布的名單來看，問題油品已經流向許多餐飲業者，例如爭鮮、路易莎、貴族世家、晶華酒店等，這些都是民眾日常會接觸到的餐飲品牌，當然必須盡快清查、下架、回收，但她更擔心的是另一類業者，大量購買散裝油品的食品加工廠。

林淑芬表示，名單中出現聯華食品、桂冠、聯合利華、東穎食品、華南食品、多吉師食品、維義、崁頂義豐麻油廠、廣達香等食品加工或油品製造業者，這些業者購買的是可能進入食品加工流程的原料油，問題是截至目前為止，還沒有看到這些食品加工廠到底用這些問題油品製作了哪些產品？

林淑芬指出，除此之外，名單中也出現飼料相關業者，例如承億貿易、新農科技，這些業者使用問題油品做成什麼產品？會不會進入飼料生產鏈？這些都不是一句「持續清查中」就可以帶過。

林淑芬說，這次油品食安事件真正嚴重的地方，不只是苯駢芘超標，也不只是幾項商品下架，而是問題油品一旦進入食品加工、餐飲、油品再製，甚至飼料、肥料與工業用途，流向就會變得非常複雜。只公布下游名單不夠，問題油最後變成哪些食品、哪些產品、哪些用途，才是政府必須追到底的關鍵。

致癌沙拉油

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