影／新北全面稽查中聯沙拉油 侯友宜：74通路皆未發現問題批號食品油脂

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案持續延燒，新北市長侯友宜今表示，經衛生局和教育局聯合出動，稽查新北市74家通路，目前所有通路已經沒有發現該批號有致癌問題的食品油脂。

侯友宜今天出席中和動物之家動物長照園區啟用典禮後受訪表示，新北市府在第一時間，相關單位立即派員進行聯合稽查74家通路，目前所有通路已經沒有發現該批號的食品油脂。

他說，在學校端跟團膳業者，也展開全面查察，目前已經沒有任何庫存，尤其在相關食品的食材登錄系統上，相關稽查的項目以及抽驗的過程，再加上貨品來龍去脈、退換貨資訊，都歡迎市民朋友可以上網來做了解。

侯友宜說，新北市對食品安全的把關，絕對更落實、更會嚴厲好好的把關，讓市民朋友能夠食用安全。