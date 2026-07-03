中聯問題油今中午前全面下架 彰化查核156家、回收1130公斤

中聯油脂生產的大豆沙拉油驗出3種多環芳香族碳氫化合物（PAHs）超標，供應給泰山、福壽、福懋三家油品，彰化縣衛生局於6月30日接獲泰山公司自主通報後，督促業者暫停販售及下架回收，並根據台中市衛生局提供的下游追查福壽、福懋油品流向，截至目前衛生局已完成156家業者查核，累計下架3家廠商問題油品共1130公斤，確認問題油品已全面下架。

彰化縣衛生局指出，此次檢出苯駢芘超標的產品，為台中中聯油脂生產的「大豆沙拉油」（批號315-11504045），製造日期為4月4日，並於4月8日至9日出貨給泰山公司。衛生局先於6月30日接獲泰山自主通報後，立即通知下游業者停止販售、回收問題油品。

衛生局隨即派出7組稽查人員，針對縣內大賣場、連鎖超市、油品盤商、批發商及餐飲業者展開全面查核。經追查，問題油品流向包括全聯、大全聯、萬家福等大型通路，以及80多家中小型業者。

彰化衛生局今也依據台中市衛生局提供的流向資料，持續追查福壽及福懋產品去向。截至目前，共完成156家業者查核，累計下架3家業者問題油品1130公斤，確認問題產品均已完成下架。

衛生局表示，依衛生福利部食品藥物署要求，各業者須於今天中午12時前完成所有零售通路問題產品下架。縣府後續仍將持續辦理稽查與追蹤，確認回收作業落實，避免問題油品再次流入市場。若業者未依規定期限完成下架及回收，將依食品安全衛生管理法裁處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，呼籲相關業者務必配合辦理，共同維護食品安全。