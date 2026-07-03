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影／北市22間學校使用到問題油品 蔣萬安：已要求學校通知家長

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午到北一女出席「台北市AI教育政策白皮書發布會暨AI教育論壇」活動，致詞時表示台北市未來4年預計投入92億到AI教育政策。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安上午到北一女出席「台北市AI教育政策白皮書發布會暨AI教育論壇」活動，致詞時表示台北市未來4年預計投入92億到AI教育政策。記者蘇健忠／攝影

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案持續延燒。台北市長蔣萬安上午到北一女出席「台北市AI教育政策白皮書發布會暨AI教育論壇」活動前受訪，他說，目前已知有22間學校使用到問題批號的油品，另外商圈、飯店及賣場等也預防性下架，市府會持續抽查，不讓問題油品到市面。昨天第一時間做全面清查，有22間學校有使用到問題批號油品，所以即刻通知學校，要求學校通知家長。

隨後針對台北市增設遮陽傘引起話題，民進黨議員質疑，市府疑似將樹木移走再花錢設遮陽傘，且遮陽傘公司甚至和機器狗公司為同一個代表人。台北市長蔣萬安表示，時序上來看是先道路拓寬要移樹，才決定興設遮陽傘，移樹最早是根據市府廣場改造計畫，道路要拓寬，所以去年就根據無障礙空間要移樹，而後來才決定要設置遮陽傘，也不在原先的樹穴，這完全是兩件事情。至於營造公司部分，蔣萬安說，遮陽傘和機器狗是完全兩回事情，「雖然都是聖東，但沒有問題，所以這是兩件事情。」

蔣萬安致詞時表示，台北市未來4年預計投入92億元，以「人為中心、倫理為先、學習為核心」為願景，從AI平臺、課程、載具、網路、實作場域到師資培力，系統性打造首都AI教育城市。

師大特聘教授許庭嘉（左起）、Google 臺灣總經理林雅芳、台北市政府教育局副局長鄧進權、均一平台教育基金會營運長陳逸文上午一起出席「台北市AI教育政策白皮書發布會」的AI教育論壇活動，分享對AI教育的心得。記者蘇健忠／攝影
師大特聘教授許庭嘉（左起）、Google 臺灣總經理林雅芳、台北市政府教育局副局長鄧進權、均一平台教育基金會營運長陳逸文上午一起出席「台北市AI教育政策白皮書發布會」的AI教育論壇活動，分享對AI教育的心得。記者蘇健忠／攝影

Google 臺灣總經理林雅芳上午在「台北市AI教育政策白皮書發布會暨AI教育論壇」活動進行專題演講。記者蘇健忠／攝影
Google 臺灣總經理林雅芳上午在「台北市AI教育政策白皮書發布會暨AI教育論壇」活動進行專題演講。記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安（左六）上午到北一女出席「台北市AI教育政策白皮書發布會暨AI教育論壇」活動，致詞時表示台北市未來4年預計投入92億到AI教育政策，系統性打造首都AI教育城市。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（左六）上午到北一女出席「台北市AI教育政策白皮書發布會暨AI教育論壇」活動，致詞時表示台北市未來4年預計投入92億到AI教育政策，系統性打造首都AI教育城市。記者蘇健忠／攝影

師大特聘教授許庭嘉上午出席「台北市AI教育政策白皮書發布會暨AI教育論壇」活動，說明攥寫的台北市AI教育政策白皮書內容。記者蘇健忠／攝影
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