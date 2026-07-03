【重磅快評】這次是南僑擋住致癌油 下次誰來救食安？

如果不是南僑及早發現，約1300公噸致癌油恐怕早已全面流入市場，被無數消費者吃下肚而渾然不覺。

此次致癌油事件，源頭是由福壽、福懋油、泰山三家油脂大廠共同投資的中聯油脂，其供應的一批約1300公噸大豆沙拉油，被檢出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，還有其他三種有致癌風險的物質。令人震驚的是中聯油脂第一次自主檢驗結果竟是「合格」，直到下游食品業者南僑基於自主管理，另行委外送驗，發現苯駢芘超標，並回頭通知中聯重新檢驗，才確認問題油品異常。

該慶幸的是，產業鏈末端還有一家願意「多驗一次」的業者，用實際行動證明食安不能只靠上游一句「合格」了事。但若不是南僑「多此一舉」，所謂的業者自主管理機制，恐怕早已在第一關就宣告破功。讓外界不禁要問：連共同投資、關係最緊密的三大油脂廠自己的檢驗都會出包，主管機關口口聲聲的三級品管機制，究竟把關到了哪一級？

但把整起事件的責任全數託付給企業良心，恐怕遠遠不夠。政府身為食安體系的最後一道防線，這次的表現不只是後知後覺，更凸顯現行監管制度存在明顯漏洞。雖然主管機關已啟動追查並掌握主要流向，但受影響產品仍持續清查、回收工作仍在進行，顯示現行機制仍無法在致癌油流入市場前及時攔截。

現行食用油抽驗制度約半年一次，如此鬆散的抽驗頻率，根本沒把民眾的食安放在心上。主管機關不可能不知道現行制度的侷限，卻始終未見積極改革，直到事件爆發、立委在立法院質詢逼問，才聽到衛福部表示將檢討自主檢驗及後市場監測機制。這種永遠慢半拍、永遠等出事才檢討的官僚說法，民眾聽過太多次，早已不再相信。

食藥署所謂「業者自主管理、第三方驗證、政府稽查抽驗」三道防線，這次顯然未能在產品流入市場前發揮應有功能。中聯油脂第一次自主檢驗驗出「合格」，問題沒有被及時發現；而政府例行抽驗制度，也未能在致癌油品出廠前攔截。真正揪出問題的，反而是下游業者額外進行的一次送驗。換言之，政府設計的把關機制，這次並未有效發揮作用，而是民間企業自己多做了一步，才阻止食安風暴進一步擴大。

食安不能只靠企業的良心，更不能把監督責任外包給民間自律，政府自己卻置身事外。政府手握公權力與稽查資源，理應建立更積極、更即時的監測機制。無論是大幅提高高風險油品的抽驗頻率、要求原料進廠即完成檢驗且結果確認前不得放行出貨，或是建立跨部會與地方衛生單位的即時聯防機制，這些都不是新建議，而是主管機關早該做、卻遲遲沒有做到的基本功。如果每次都要等到民間業者「順便」查出問題，政府才忙著亡羊補牢，那麼所謂的食安三級品管，不過是紙上作業，禁不起檢驗。

食安問題一旦爆發，傷害的不只是特定企業的商譽，更是全民對整個食品監理體系的信任。這次幸好有南僑把關，下一次呢？