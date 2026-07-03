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【重磅快評】這次是南僑擋住致癌油 下次誰來救食安？

聯合報／ 主筆室
中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市府啟動跨局處稽查與市售油品擴大抽查。圖／北市府提供
中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市府啟動跨局處稽查與市售油品擴大抽查。圖／北市府提供

如果不是南僑及早發現，約1300公噸致癌油恐怕早已全面流入市場，被無數消費者吃下肚而渾然不覺。

此次致癌油事件，源頭是由福壽、福懋油、泰山三家油脂大廠共同投資的中聯油脂，其供應的一批約1300公噸大豆沙拉油，被檢出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，還有其他三種有致癌風險的物質。令人震驚的是中聯油脂第一次自主檢驗結果竟是「合格」，直到下游食品業者南僑基於自主管理，另行委外送驗，發現苯駢芘超標，並回頭通知中聯重新檢驗，才確認問題油品異常。

該慶幸的是，產業鏈末端還有一家願意「多驗一次」的業者，用實際行動證明食安不能只靠上游一句「合格」了事。但若不是南僑「多此一舉」，所謂的業者自主管理機制，恐怕早已在第一關就宣告破功。讓外界不禁要問：連共同投資、關係最緊密的三大油脂廠自己的檢驗都會出包，主管機關口口聲聲的三級品管機制，究竟把關到了哪一級？

但把整起事件的責任全數託付給企業良心，恐怕遠遠不夠。政府身為食安體系的最後一道防線，這次的表現不只是後知後覺，更凸顯現行監管制度存在明顯漏洞。雖然主管機關已啟動追查並掌握主要流向，但受影響產品仍持續清查、回收工作仍在進行，顯示現行機制仍無法在致癌油流入市場前及時攔截。

現行食用油抽驗制度約半年一次，如此鬆散的抽驗頻率，根本沒把民眾的食安放在心上。主管機關不可能不知道現行制度的侷限，卻始終未見積極改革，直到事件爆發、立委在立法院質詢逼問，才聽到衛福部表示將檢討自主檢驗及後市場監測機制。這種永遠慢半拍、永遠等出事才檢討的官僚說法，民眾聽過太多次，早已不再相信。

食藥署所謂「業者自主管理、第三方驗證、政府稽查抽驗」三道防線，這次顯然未能在產品流入市場前發揮應有功能。中聯油脂第一次自主檢驗驗出「合格」，問題沒有被及時發現；而政府例行抽驗制度，也未能在致癌油品出廠前攔截。真正揪出問題的，反而是下游業者額外進行的一次送驗。換言之，政府設計的把關機制，這次並未有效發揮作用，而是民間企業自己多做了一步，才阻止食安風暴進一步擴大。

食安不能只靠企業的良心，更不能把監督責任外包給民間自律，政府自己卻置身事外。政府手握公權力與稽查資源，理應建立更積極、更即時的監測機制。無論是大幅提高高風險油品的抽驗頻率、要求原料進廠即完成檢驗且結果確認前不得放行出貨，或是建立跨部會與地方衛生單位的即時聯防機制，這些都不是新建議，而是主管機關早該做、卻遲遲沒有做到的基本功。如果每次都要等到民間業者「順便」查出問題，政府才忙著亡羊補牢，那麼所謂的食安三級品管，不過是紙上作業，禁不起檢驗。

食安問題一旦爆發，傷害的不只是特定企業的商譽，更是全民對整個食品監理體系的信任。這次幸好有南僑把關，下一次呢？

南僑 食安 福壽 致癌沙拉油

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中聯問題沙拉油延燒 蔣萬安：已流入22校、商圈全面預防性下架

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案持續延燒。台北市長蔣萬安今到北一女出席活動時受訪，他說，目前已知有22間學校使用到問題批號的油品，另外商圈、飯店及賣場等也預防性下架，市府會持續抽查，不讓問題油品到市面。

法規無強制規定 油商未逐批檢驗成品

國內油品再爆食安危機，由於此次是下游廠商自主檢驗發現數值有異常，通報供應商後一路追查才發現問題。油品業者直言，這是因為廠商並未對每批成品進行檢驗，而是依賴半年一次的自主檢驗所致。中聯蔣姓襄理則說，內部正在釐清哪個環節出了問題，已將回收油品送驗，將在二日內公布油品致癌物超標的原因。

下游廠商自行送驗 才發現問題油

大豆沙拉油食安風暴擴大，衛福部日前接獲油品代製廠「中聯油脂」通報，高達一千三百公噸大豆沙拉油遭驗出一級致癌物「苯駢芘」含量超標。民進黨立委林淑芬質疑，若非下游廠商南僑油脂自行送驗，多一道把關，這起事件根本不會曝光，「業者自主管理已經破功」。

致癌沙拉油流向逾200通路 王品、路易莎受波及

致癌沙拉油風暴愈滾愈烈，根據最新ＳＧＳ檢驗報告，中聯油脂生產的大豆沙拉油還驗出三種多環芳香族碳氫化合物（PAHs）超標。台中市食安處昨公布問題品項增至十八品項、廿二個批號，流向二二四家通路，包括王品、聯華、廣達香、桂冠、美食家、卜蜂、老協珍、康達盛通、大買家、晶華酒店、路易莎、爭鮮、貴族世家等。

新聞眼／把關食安 公權力不能外包

致癌沙拉油風波愈演愈烈，衛福部食藥署第一時間強調案件為上游業者「中聯油脂」主動通報，昨卻被立委林淑芬踢爆，是下游食品業者「南僑」自主檢驗發現，才讓全案浮出水面。而這高達一千三百公噸致癌沙拉油，早已供應給下游、賣給消費者，被製成各類食品，對民眾健康釀成危害已不可收拾。

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