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中聯問題沙拉油延燒 蔣萬安：已流入22校、商圈全面預防性下架

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今赴北一女參加活動。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今赴北一女參加活動。記者林佳彣／攝影

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案持續延燒。台北市長蔣萬安今到北一女出席活動時受訪，他說，目前已知有22間學校使用到問題批號的油品，另外商圈、飯店及賣場等也預防性下架，市府會持續抽查，不讓問題油品到市面。

蔣萬安表示，昨天第一時間做全面清查，有22間學校有使用到問題批號油品，所以即刻通知學校，要求學校通知家長。

他說，針對市場商圈做全面預防性下架。另外，衛生局也即刻到飯店、大賣場、餐廳做稽查，目前市面上沒有問題相關批號。至於業者部分，第一時間即刻現場稽查，要求回收425桶問題油品。

蔣萬安說，針對交易紀錄提出補償機制，也提供消費者相關補償專線，北市府掌握相關資訊，會持續抽查，問題品項不在市面上。

蔣萬安 北一女 衛生局 致癌沙拉油

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法規無強制規定 油商未逐批檢驗成品

國內油品再爆食安危機，由於此次是下游廠商自主檢驗發現數值有異常，通報供應商後一路追查才發現問題。油品業者直言，這是因為廠商並未對每批成品進行檢驗，而是依賴半年一次的自主檢驗所致。中聯蔣姓襄理則說，內部正在釐清哪個環節出了問題，已將回收油品送驗，將在二日內公布油品致癌物超標的原因。

下游廠商自行送驗 才發現問題油

大豆沙拉油食安風暴擴大，衛福部日前接獲油品代製廠「中聯油脂」通報，高達一千三百公噸大豆沙拉油遭驗出一級致癌物「苯駢芘」含量超標。民進黨立委林淑芬質疑，若非下游廠商南僑油脂自行送驗，多一道把關，這起事件根本不會曝光，「業者自主管理已經破功」。

致癌沙拉油流向逾200通路 王品、路易莎受波及

致癌沙拉油風暴愈滾愈烈，根據最新ＳＧＳ檢驗報告，中聯油脂生產的大豆沙拉油還驗出三種多環芳香族碳氫化合物（PAHs）超標。台中市食安處昨公布問題品項增至十八品項、廿二個批號，流向二二四家通路，包括王品、聯華、廣達香、桂冠、美食家、卜蜂、老協珍、康達盛通、大買家、晶華酒店、路易莎、爭鮮、貴族世家等。

新聞眼／把關食安 公權力不能外包

致癌沙拉油風波愈演愈烈，衛福部食藥署第一時間強調案件為上游業者「中聯油脂」主動通報，昨卻被立委林淑芬踢爆，是下游食品業者「南僑」自主檢驗發現，才讓全案浮出水面。而這高達一千三百公噸致癌沙拉油，早已供應給下游、賣給消費者，被製成各類食品，對民眾健康釀成危害已不可收拾。

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