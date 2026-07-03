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中聯問題沙拉油延燒 蔣萬安：已流入22校、商圈全面預防性下架
中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案持續延燒。台北市長蔣萬安今到北一女出席活動時受訪，他說，目前已知有22間學校使用到問題批號的油品，另外商圈、飯店及賣場等也預防性下架，市府會持續抽查，不讓問題油品到市面。
蔣萬安表示，昨天第一時間做全面清查，有22間學校有使用到問題批號油品，所以即刻通知學校，要求學校通知家長。
他說，針對市場商圈做全面預防性下架。另外，衛生局也即刻到飯店、大賣場、餐廳做稽查，目前市面上沒有問題相關批號。至於業者部分，第一時間即刻現場稽查，要求回收425桶問題油品。
蔣萬安說，針對交易紀錄提出補償機制，也提供消費者相關補償專線，北市府掌握相關資訊，會持續抽查，問題品項不在市面上。
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