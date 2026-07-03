中聯問題沙拉油延燒 蔣萬安：已流入22校、商圈全面預防性下架

國內油品再爆食安危機，由於此次是下游廠商自主檢驗發現數值有異常，通報供應商後一路追查才發現問題。油品業者直言，這是因為廠商並未對每批成品進行檢驗，而是依賴半年一次的自主檢驗所致。中聯蔣姓襄理則說，內部正在釐清哪個環節出了問題，已將回收油品送驗，將在二日內公布油品致癌物超標的原因。

2026-07-03 00:25