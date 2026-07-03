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新聞眼／把關食安 公權力不能外包

聯合報／ 本報記者林琮恩邱瓊玉
沙拉油爆出致癌物超標事件，引發社會關注。示意圖。記者黃仲裕／攝影
沙拉油爆出致癌物超標事件，引發社會關注。示意圖。記者黃仲裕／攝影

致癌沙拉油風波愈演愈烈，衛福部食藥署第一時間強調案件為上游業者「中聯油脂」主動通報，昨卻被立委林淑芬踢爆，是下游食品業者「南僑」自主檢驗發現，才讓全案浮出水面。而這高達一千三百公噸致癌沙拉油，早已供應給下游、賣給消費者，被製成各類食品，對民眾健康釀成危害已不可收拾。

實際上，國內並非第一次爆出油品有問題，從過去的強冠餿水油事件、頂新混油案等，無疑不是影響民生的重大案件。衛福部食藥署也陸續修正「食品安全衛生管理法」，要求食品業者建立追溯制度、落實自主檢驗，希望透過業者自主管理，築起食安第一道防線。

然而此次最值得檢討之處，在於上游業者不是沒有自主檢驗，卻未發現任何異常，反倒是下游業者基於自身品質要求，再度委託第三方檢驗，才意外揪出致癌物超標。相同產品、不同檢驗結果，究竟是抽樣方式、檢驗能力、檢驗項目，還是品質管理出了問題？衛福部、廠商都有必要釐清，並對外說明。

此外，根據現行規定，資本額超過三千萬且有工廠登記業者，只需每半年或每批強制檢驗一次，如發現異常再向主管機關通報。如今看來，半年一次的抽驗頻率，顯然難以及時反映產品品質，更遑論攔截高風險批次。若檢驗結果完全仰賴業者自行委託第三方單位，主管機關平時又缺乏足夠的抽驗與交叉比對機制，一旦任何一個環節失靈，最後承擔風險的仍是消費者。

致癌沙拉油影響廣泛，食藥署不該再將公權力外包，應盡快加強檢驗頻率，由食安單位介入抽驗，若不從源頭管理，僅在下游苦追，不僅流向恐成迷霧，對無辜民眾健康傷害也難以估計。

致癌沙拉油 食安 食藥署

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