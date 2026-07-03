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法規無強制規定 油商未逐批檢驗成品

聯合報／ 記者林海黑中亮趙容萱簡慧珍／連線報導
中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市府啟動跨局處稽查與市售油品擴大抽查。圖／北市府提供
中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市府啟動跨局處稽查與市售油品擴大抽查。圖／北市府提供

國內油品再爆食安危機，由於此次是下游廠商自主檢驗發現數值有異常，通報供應商後一路追查才發現問題。油品業者直言，這是因為廠商並未對每批成品進行檢驗，而是依賴半年一次的自主檢驗所致。中聯蔣姓襄理則說，內部正在釐清哪個環節出了問題，已將回收油品送驗，將在二日內公布油品致癌物超標的原因。

據了解，泰山、福壽、福懋油自中聯油脂進貨後，都是直接分裝為不同包裝、容量產品，而後銷售給業務端如餐飲通路，或是在零售通路上架直接賣給消費者。

衛福部長石崇良表示，這批油在四月製造時，業者中聯油脂自主檢驗合格。而泰山與福壽都表示，向中聯油脂進貨，依照法規都必須要自主檢驗，但頻率為半年一次，而福壽上一次的檢驗是今年二月，當時無異狀。

但至於為何是由南僑發覺異常，通報供應商再轉報中聯？主要是因為南僑購買大豆油後，是作為原料調配，而非直接分裝銷售，而內規是每批原料都要檢驗，才發現原料可能有問題。

有油品業者透露，苯駢芘不太可能是添加，應該是原料汙染，此次出包應是中聯疏忽，可能要檢視設備是否有問題，或是機器條件設定是否跑掉。

只是泰山等三大廠在分裝後的成品並沒有每批檢驗，有業者表示，法規並沒有強制規定，且有苯駢芘的機率實在太低，過去更沒有出現過問題，廠商也自然不會花太多心思在這方面。

衛福部食藥署強調，業者須針對原料、半成品或成品，實施每半年或每批至少一次的強制檢驗。違者處三萬到三百萬罰鍰。

但此次自主下架，對於三大廠仍是造成損失，福壽表示，初估損失大約在八、九千萬元，後續會向中聯油脂求償；泰山則表示，目前損失金額還無法估算，待全數盤點完後，會依供應商合約辦法求償。

致癌沙拉油 食安 泰山 食藥署 石崇良

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下游廠商自行送驗 才發現問題油

大豆沙拉油食安風暴擴大，衛福部日前接獲油品代製廠「中聯油脂」通報，高達一千三百公噸大豆沙拉油遭驗出一級致癌物「苯駢芘」含量超標。民進黨立委林淑芬質疑，若非下游廠商南僑油脂自行送驗，多一道把關，這起事件根本不會曝光，「業者自主管理已經破功」。

致癌沙拉油流向逾200通路 王品、路易莎受波及

致癌沙拉油風暴愈滾愈烈，根據最新ＳＧＳ檢驗報告，中聯油脂生產的大豆沙拉油還驗出三種多環芳香族碳氫化合物（PAHs）超標。台中市食安處昨公布問題品項增至十八品項、廿二個批號，流向二二四家通路，包括王品、聯華、廣達香、桂冠、美食家、卜蜂、老協珍、康達盛通、大買家、晶華酒店、路易莎、爭鮮、貴族世家等。

新聞眼／把關食安 公權力不能外包

致癌沙拉油風波愈演愈烈，衛福部食藥署第一時間強調案件為上游業者「中聯油脂」主動通報，昨卻被立委林淑芬踢爆，是下游食品業者「南僑」自主檢驗發現，才讓全案浮出水面。而這高達一千三百公噸致癌沙拉油，早已供應給下游、賣給消費者，被製成各類食品，對民眾健康釀成危害已不可收拾。

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