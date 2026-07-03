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下游廠商自行送驗 才發現問題油
大豆沙拉油食安風暴擴大，衛福部日前接獲油品代製廠「中聯油脂」通報，高達一千三百公噸大豆沙拉油遭驗出一級致癌物「苯駢芘」含量超標。民進黨立委林淑芬質疑，若非下游廠商南僑油脂自行送驗，多一道把關，這起事件根本不會曝光，「業者自主管理已經破功」。
「如果沒有南僑再驗一次，問題油恐早就全部流入市場，被民眾吃下肚。」林淑芬說，中聯油脂供應泰山、福壽及福懋油的大豆沙拉油，第一次自主檢驗合格，但南僑油脂因自主管理再度委外檢驗，竟驗出苯駢芘超標，再通知中聯重新送驗後，第二次才確認不合格，並通報食藥署。
林淑芬說，這批問題油總量高達一千三百噸，若換算成十八公升營業用桶裝油，約有七點二萬多桶，廣泛供應夜市、小吃店、便當店、餐廳及團膳業者，若改以二公升家庭包裝估算，更相當約六十五萬瓶，衛福部應盡速公布流向。
食藥署長姜至剛說，現行食用油管理檢驗流程沒有問題，正調查中聯油脂油品出包原因，檢視是否高溫變質或製程出問題。另將針對此次事件全面檢討現行管理制度，包括是否提高抽驗頻率、強化後市場監測等。
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