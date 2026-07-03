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下游廠商自行送驗 才發現問題油

聯合報／ 記者林琮恩廖靜清／台北報導
大豆沙拉油驗出致癌物「苯駢芘」超標，問題油品流入多地攤商。示意圖。記者黃仲裕／攝影
大豆沙拉油驗出致癌物「苯駢芘」超標，問題油品流入多地攤商。示意圖。記者黃仲裕／攝影

大豆沙拉油食安風暴擴大，衛福部日前接獲油品代製廠「中聯油脂」通報，高達一千三百公噸大豆沙拉油遭驗出一級致癌物「苯駢芘」含量超標。民進黨立委林淑芬質疑，若非下游廠商南僑油脂自行送驗，多一道把關，這起事件根本不會曝光，「業者自主管理已經破功」。

「如果沒有南僑再驗一次，問題油恐早就全部流入市場，被民眾吃下肚。」林淑芬說，中聯油脂供應泰山、福壽及福懋油的大豆沙拉油，第一次自主檢驗合格，但南僑油脂因自主管理再度委外檢驗，竟驗出苯駢芘超標，再通知中聯重新送驗後，第二次才確認不合格，並通報食藥署

林淑芬說，這批問題油總量高達一千三百噸，若換算成十八公升營業用桶裝油，約有七點二萬多桶，廣泛供應夜市小吃店、便當店、餐廳及團膳業者，若改以二公升家庭包裝估算，更相當約六十五萬瓶，衛福部應盡速公布流向。

食藥署長姜至剛說，現行食用油管理檢驗流程沒有問題，正調查中聯油脂油品出包原因，檢視是否高溫變質或製程出問題。另將針對此次事件全面檢討現行管理制度，包括是否提高抽驗頻率、強化後市場監測等。

致癌沙拉油 食藥署 夜市 小吃

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法規無強制規定 油商未逐批檢驗成品

國內油品再爆食安危機，由於此次是下游廠商自主檢驗發現數值有異常，通報供應商後一路追查才發現問題。油品業者直言，這是因為廠商並未對每批成品進行檢驗，而是依賴半年一次的自主檢驗所致。中聯蔣姓襄理則說，內部正在釐清哪個環節出了問題，已將回收油品送驗，將在二日內公布油品致癌物超標的原因。

下游廠商自行送驗 才發現問題油

大豆沙拉油食安風暴擴大，衛福部日前接獲油品代製廠「中聯油脂」通報，高達一千三百公噸大豆沙拉油遭驗出一級致癌物「苯駢芘」含量超標。民進黨立委林淑芬質疑，若非下游廠商南僑油脂自行送驗，多一道把關，這起事件根本不會曝光，「業者自主管理已經破功」。

致癌沙拉油流向逾200通路 王品、路易莎受波及

致癌沙拉油風暴愈滾愈烈，根據最新ＳＧＳ檢驗報告，中聯油脂生產的大豆沙拉油還驗出三種多環芳香族碳氫化合物（PAHs）超標。台中市食安處昨公布問題品項增至十八品項、廿二個批號，流向二二四家通路，包括王品、聯華、廣達香、桂冠、美食家、卜蜂、老協珍、康達盛通、大買家、晶華酒店、路易莎、爭鮮、貴族世家等。

新聞眼／把關食安 公權力不能外包

致癌沙拉油風波愈演愈烈，衛福部食藥署第一時間強調案件為上游業者「中聯油脂」主動通報，昨卻被立委林淑芬踢爆，是下游食品業者「南僑」自主檢驗發現，才讓全案浮出水面。而這高達一千三百公噸致癌沙拉油，早已供應給下游、賣給消費者，被製成各類食品，對民眾健康釀成危害已不可收拾。

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