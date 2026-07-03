致癌沙拉油流向逾200通路 王品、路易莎受波及

致癌沙拉油風暴愈滾愈烈，根據最新ＳＧＳ檢驗報告，中聯油脂生產的大豆沙拉油還驗出三種多環芳香族碳氫化合物（PAHs）超標。台中市食安處昨公布問題品項增至十八品項、廿二個批號，流向二二四家通路，包括王品、聯華、廣達香、桂冠、美食家、卜蜂、老協珍、康達盛通、大買家、晶華酒店、路易莎、爭鮮、貴族世家等。

外界擔心問題油流向學校營養午餐，台北市教育局清查，廿二校五月上旬曾使用問題油品，新北市查出卅二校曾使用。地方官員感嘆，連國家認證油品都出問題，誰來把關食安？

另驗出三種化合物超標

中聯油脂昨公布六月廿九日ＳＧＳ檢驗報告，除苯駢芘超標四倍，還檢出苯駢[a]蒽（Benz[a]anthracene，為致癌物質）每公斤三點七微克、䓛（Chrysene）每公斤三點四微克、苯駢[b]螢蒽（Benzo[b]fluoranthene）每公斤六點一微克，也都超標。

台中市食安處追查，這批問題油品共一千三百公噸，製造日期四月四日，有效期限至九月卅日，目前流向福懋油五八八公噸、福壽實業四二一公噸、泰山企業二九一公噸，再製成成品出售，昨新查出餐飲業、小吃攤常用的兩款業務油「益康大豆沙拉油」十八Ｌ、十八ＫＧ，及「益康烹調油」十八Ｌ，以及僅供外銷的「青果多酚精華調合油」二Ｌ，問題產品增至十八品項、廿二個批號，已流向多家知名通路與餐飲品牌。

部分製成筍類產品外銷

南投縣衛生局表示，南華食品工業自主通報，進貨福懋油問題批號大豆沙拉油九千公斤，製成華南玉筍、椒麻鮮筍等產品，部分已銷往日本、美加與紐西蘭，現場六○四九罐成品已封存。金福華食品進貨泰山大豆沙拉油二萬五千多公斤，已全數生產沙茶醬、豆瓣醬等調味產品，現場無原料庫存，昨已盤點並通知下架。

中市經發局昨查核二○二家市場、夜市、賣場及量販店業者，查獲廿八家使用涉案油品，全數下架。彰化縣衛生局表示，主要流向全聯、大全聯、萬家福與八十多家小型業者，已下架九八○公斤。台北市市場處統計，已查出北市公有市場一○九家攤商、攤販集中場四十四家攤商，曾使用問題油品，要求相關攤商立即停用、更換。

台北晶華酒店昨聲明，盤點館內油品，此次涉及的相關批號油品僅曾使用於員工餐廳，旗下對外營業餐廳皆未使用。

王品集團證實，內部清查高屏十八家門市、青花驕的青麻椒鍋底，以及萬鮮的零售罐裝沙茶醬，確實曾使用到受影響批號之油品，已全面停用。