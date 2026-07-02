致癌沙拉油風波延燒 北市25家大賣場、飯店和餐廳已無問題油

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市衛生局今派員到轄內15家大賣場、5家飯店及5家餐廳稽查，現場已無相關違規產品；另同步查核福懋油脂股份有限公司台北分公司及南僑油脂事業股份有限公司，皆已配合上游公司要求退回違規產品。

法務局消保官今日下午會同衛生局前往「福懋油脂股份有限公司台北分公司」聯合查核。經該分公司聯繫總部釐清，福懋旗下涉案的「益康」品牌問題油品總量達588公噸，逾9成屬18公升/公斤桶裝與散裝的營業用大包裝，主要流入全國中盤商與餐飲終端。

市府表示，為防堵食安風險，現場已嚴令業者限期向衛生局提交油品檢驗報告，並精確抽離出流入「大台北地區」的盤商流向名單與回收處理進度，以利後續預防性下架與溯源查處。

法務局談及消費者權益保護，福懋油脂今日雖公告退款說明，但退款條件僅限「憑問題批次空桶退款」，作法較為消極。消保官已於稽查現場要求業者，除積極回收現存待回收的425桶問題油品，更應依據交易紀錄，針對已消耗完畢的逾萬桶油品主動研議並提出合理的補（賠）償方案。

市府也要求福懋即刻擴充0800客服專線量能，確保非上班時間的諮詢管道暢通，並將退賠資訊透明公開。法務局後續將視流向名單，配合衛生局與啟動在地末端通路的聯合稽查，嚴格追蹤退賠成效，捍衛市民的消費權益。

北市衛生局與消保官今前往福懋台北分公司清查所有流向單據。圖／北市法務局提供