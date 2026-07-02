不只苯駢芘！致癌物超標油SGS報告曝光：還有3項多環芳香烴也超標

中聯油脂公司爆出大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，1300公噸供應泰山企業、福壽實業及福懋油脂等三大油廠。中聯油脂在官網出示SGS測試報告，顯示這批油品不僅驗出苯駢芘超標，其他苯駢[a]蒽、䓛、以及苯駢[b]螢蒽等3項多環芳香烴也都超標。

從中聯油脂公布的測試報告內容可見，SGS測試報告日期為6月29日，送檢大豆沙拉油為今年4月出產，檢驗環芳香族碳氫化合物（多環芳香烴，簡稱PAHs或PAH ）採「衛福部食藥署民國111年1月11日修正建議檢驗方法之食品中多環芳香族碳氫化合物之檢驗方式」測試。

報告顯示，檢測環芳香族碳氫化合物共四項，除了苯駢芘檢出8.1μg／kg超標外，苯駢[a]蒽（Benz[a]anthracene，為致癌物質）檢出3.7μg／kg、䓛（Chrysene）3.4μg／kg，以及苯駢[b]螢蒽（Benzo[b]fluoranthene）6.1μg／kg，都超過定量或偵測極限標準0.5μg／kg。