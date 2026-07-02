問題油流入市面 聯華食：兩款飯糰下架、休閒食品無使用

中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物超標，產品也流入市面，不少業者都在名單上，食品大廠聯華食表示，接獲供應商通知油品不符法規事件，第一時間啟動內部清查，並立即停止使用相關油品、完成供應商更換，同時主動通報衛生局及配合主管機關辦理相關作業。

聯華食表示，經全面清查，尚有販售且受該批號油品影響產品共計兩項，分別為「荷卡炙燒明太子鮭魚烤飯糰」、「荷卡極上經典飯糰」冷凍商品，已第一時間通知各通路將指定批號的指定商品下架，並啟動回收機制。

聯華食也說，旗下元本山、可樂果、萬歲牌、卡迪那、滿天星及荷卡廚坊等各項休閒食品全品項，均未使用任何大豆沙拉油，消費者可安心食用。

聯華食表示，長期與合法合格供應商合作採購原料，相關原料皆依規定辦理驗收及品質管理，針對本次上游供應商發生之原料不符法規事件，將持續配合主管機關辦理相關事宜，並秉持審慎負責態度進行後續處理。

聯華食強調，食品安全始終是本公司最重視的核心原則，未來亦將持續強化原料驗收及供應鏈管理機制，以維護消費者權益及食品安全。