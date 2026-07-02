大豆沙拉油致癌物超標風波擴大 宜蘭展開大稽查防堵

中聯油脂爆發大豆沙拉油含致癌物「苯駢芘」超標4倍風波，問題品項擴大至18品項。宜蘭縣代理縣長林茂盛今天下令衛生局與消保官大規模清查轄內賣場、餐飲業及各大觀光夜市，全面圍堵問題油品流入市面，守護縣民與觀光客飲食安全。

中聯油脂致癌物超標大豆沙拉油流入泰山、福壽及福懋三大油廠，數量多達1300公噸。食藥署最新統計，受汙染油品再追加福懋油脂「益康大豆沙拉油」及「益康烹調油」等3品項，目前全台總計已累計21品項、24批號須緊急下架回收。

代理縣長林茂盛今天下令啟動全面大稽查，縣衛生局首波確認轄內3家學校午餐團膳業者均未使用問題油品。由於適逢暑假觀光旺季，由消保官帶隊聯合稽查轄內批發商、南北貨及大型賣場，並透過13大食品公協會與3大流動夜市自治會擴大宣導。

稽查小組另外也將深入東門、羅東等觀光夜市攤商盤查，確認是否有受影響產品流通；若發現違規油品，當場要求立即下架並監督回收。

衛生局長徐迺維呼籲，食品業者若發現產品有危害安全之虞，應主動停售並通報，隱匿不報者將依食安法規定可處3萬至300萬元罰鍰，提醒消費者應立即停止食用相關問題油品，或可撥打客服專線辦理退換貨：福壽0800-236699、福懋0800-888255、泰山0800-079080，食安疑義可撥打1919全國食安專線。