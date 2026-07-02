多家名店中鏢⋯致癌沙拉油早被民眾吃下肚 食藥署尚未掌握具體數量

中聯油脂1300公噸大豆沙拉油原料檢出一級致癌物「苯駢芘」，其中多項產品為大容量業務用油品，台中市衛生局食安處今傍晚公布首波流向，康達勝通、晶華酒店、路易莎、貴族世家等名店均中標。至於整體流向，衛福部食藥署副署長蔡淑貞指出，已要求台中市衛生局食安處、彰化縣衛生局要求通路商於明天中午12時前下架全數品項，匯整數據後才能知道有多少問題油已被吃下肚。

蔡淑貞指出，目前已責請地方政府衛生單位要求中聯、泰山、福懋、福壽4家業者，應通知銷售通路於明天中午12時前，將仍在架上的18品項共21批號產品下架，如未完成下架者，將依「食安法」開罰3萬至300萬元罰鍰；至於售出品項，4家業者均已提供專線電話，消費者如購入問題批號產品，應盡快撥打專線，申請退貨。

目前問題油品共18品項，源頭為中聯油脂共1300公噸大豆沙拉油原料油品，檢出每公斤苯駢芘8.1微克，超出法規上限每公斤2微克4倍，中聯油脂這批油品是在4月4日完成製造，截至今天已是近3個月時間，外界關注已有多少品項賣給食品業者，製成各類食品被民眾吃下肚。對此，蔡淑貞指出，已售出數量需待明天業者下架後，才可統計出已售出疑慮油品數量對外公告。

本次案件為下游南僑公司自主檢驗自家食品時，發現產品異常並向上游通報，中聯公司緊急自主檢驗，才發現自家產品致癌物嚴重超標，且相關產品波及泰山、福懋、福壽3家業者。蔡淑貞指出，這3家油品業者依規定必須每半年或每批辦理一次強制檢驗，發現有疑慮時自主通報，經查這3家業者過去均無違規紀錄，本次是首度違規，將持續督導衛生局要求食用油脂製造者符合食安法規定。

此外，本次除提供食品業者的業務用油品出包，也有多項零售市場油品有致癌疑慮，外界關注大型賣場業者是否已完成下架。蔡淑貞強調，全聯、美聯社等民眾坊間通路，均已接獲業者通知啟動下架，應於明天中午時限前完成產品下架，避免問題油品流入市場，至於本案吹哨者南僑油脂自主檢驗發現疑慮後，已停止使用相關原料，因此產品並未擴大流通。