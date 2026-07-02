中聯油脂原料出包！彰化追查已下架 未流向營養午餐

中聯油脂公司「大豆沙拉油」致癌物「苯駢芘」超標案，流向泰山、福壽、福懋等下游業者。彰化縣衛生局今天表示，彰化縣產品主要流向全聯、大全聯及家樂福等大型連鎖以及80餘家小型業者，已下架980公斤；彰化縣長王惠美表示，經了解，縣內營養午餐業者未使用這3家業者油品。

衛生局長葉彥伯表示，泰山公司6月30日接獲中聯通知後，隨即主動通報彰化縣衛生局，衛生局即展開回收作業，彰化縣第一時間就完成泰山相關油品的下架。至於福壽及福懋生產的大豆沙拉油，因價格較低，主要流向小吃店及餐飲業者使用，衛生局接獲台中市政府提供的流向資料後，也已通知縣內相關業者全面下架。

葉彥伯說，今天為止，依據掌握的流向資料及回收情形，彰化縣內無論是量販通路、超市，或是餐飲、小吃業者，相關問題油品均已完成下架回收，市面上已看不到該問題批號相關產品，業者在接獲中聯通報後，即立即通報衛生局，並無延誤通報情形產生，衛生局也將持續追蹤後續回收情況，若發現仍有業者販售或使用涉案產品，將依法查處。

衛生局表示，由於部分通路不限批號全面下架大豆沙拉油品項，目前所有回收產品全部混在一起，相關涉及該問題批號產品數量，以及有多少問題油被消費者吃下肚，目前尚無法統計。

教育處指出，已即時通知各校全面清查，如有疑慮產品辦理預防性下架；衛生局也表示，目前縣內學校午餐供應並未使用相關問題油品。