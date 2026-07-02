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捲致癌物超標油風暴！福懋油聲明：4產品預防性下架、啟動全品項送驗

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中聯油脂大豆沙拉油爆驗出致癌物「苯駢芘」超標，下游的福懋油脂發表聲明。圖／翻攝自福懋油脂官網
中聯油脂大豆沙拉油爆驗出致癌物「苯駢芘」超標，下游的福懋油脂發表聲明。圖／翻攝自福懋油脂官網

中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驚爆驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，供應泰山企業、福壽實業，以及福懋油脂公司等三大食用油廠。福懋油聲明表示，福懋油共有四項產品受影響，已預防性下架與回收。福懋油秉持對客戶誠信負責的精神，立即針對全品項產品送驗自主管理，以確保所有產品品質無虞。

台中市食安處說明，中聯油脂主動通報，其大豆沙拉油約1300公噸，批號為315-1150404，製造日期今年4月4日、有效日期今年9月30日在自主檢驗時，檢出苯駢芘8.1 μg/kg，超過限量標準2.0 μg/kg。這批油品流向福懋油約588公噸、福壽約421公噸，以及泰山約291公噸，再製成22個批號、18項產品。

福懋油今發聲明稿表示，福懋油在6月30日下午5時36分接獲代製廠中聯油脂公司產品回收通報，說明其供應的部份沙拉油苯駢芘（BaP）未符合法規標準，福懋油在接獲通報後，立即啟動該批次相關成品停止出貨，並展開該批次產品流向盤查與回收計畫，且已主動向主管機關完成通報。

福懋油指出，福懋油受影響的產品，共有四項，包括一、今年4月8日至4月10日出貨的散裝「一級黃豆油」，有效日期到今年10月4日；二、「益康大豆沙拉油18L」有效日期2027年4月10日，以及2027年4月11日；「益康大豆沙拉油18KG」，有效日期2027年4月13日；四、「益康烹調油18L」有效日期為2027年4月13日，以及2027年4月14日。

福懋油說明，針對本次苯駢芘異常事件，代製廠中聯油脂啟動全部沙拉油產品委外送驗，合格後始得出貨。福懋油秉持對客戶誠信負責的精神，立即針對全品項產品送驗自主管理，以確保所有產品品質無虞。

福懋油強調，上游代製廠中聯油脂所生產沙拉油品質異常偶發單一事件，與福懋油台中港廠所生產的棕櫚油與芥花油系列產品完全無關，敬請客戶放心。

中聯油脂生產的大豆沙拉油爆一級致癌物「苯駢芘」超標，流入泰山、福壽、福懋油等3大油廠。圖／台中市食安處提供
中聯油脂生產的大豆沙拉油爆一級致癌物「苯駢芘」超標，流入泰山、福壽、福懋油等3大油廠。圖／台中市食安處提供

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