名店中鏢！ 問題油流向聯華、廣達香、桂冠、卜蜂、爭鮮等224家業者

中聯油脂公司爆出1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，供應泰山企業、福壽實業及福懋油脂等三油廠。台中市食安處今公布首波問題流向，包括食品大廠聯華、廣達香、桂冠、美食家、卜蜂、老協珍，大賣場康達盛通、大買家，以及晶華酒店、路易莎、爭鮮、貴族世家等224家業者中鏢。

食安處說明，中聯油脂主動通報，其大豆沙拉油約1300公噸，批號為315-1150404，製造日期今年4月4日、有效日期今年9月30日檢出苯駢芘8.1 μg/kg，不符我國「食品中汙染物質及毒素衛生標準」限量標準2.0 μg/kg。

食安處指出，這批油品流向福懋油脂約588公噸、福壽實業約421公噸，以及泰山企業約291公噸，再製成22個批號、18項產品。其中福懋供應138家業者、福壽供應86家業者，泰山企業同步通報彰化縣衛生局追查流向。

食安處統計，目前福壽已累計下架回收問題油5693公斤、福懋油54公斤，合計回收5747公斤，後續將持續追蹤更新。

食安處指出，食用油屬民生必需品，市府採最高標準防範風險，除責令業者停工外，也已通知校園午餐團膳業者、醫療院所、產後護理之家、長照機構及社區據點全面停止使用相關問題油品，教育局同步清查確認，目前未流入校園。

經發局今早查核市場、夜市、賣場及量販店共252家業者，查獲28家使用涉案油品，全數下架；經發局會同食安處、法制局消保官查核全聯市政店、萬家福青海店，以及大全聯忠明店等3家賣場，確認公告問題油品均已完成下架。

台中市食安處指出，依食安法第7條相關規定，具工廠登記且資本額大於3000萬元的食用油脂製造業者須辦理強制檢驗，針對其原料、半成品或成品每半年或每批至少抽驗一次。因此，包括中聯油脂、南僑油脂公司依規都須強制自主檢驗。

台中市食安處稽查人員到中聯油脂取樣油品檢驗。圖／台中市衛生局提供

台中市食安處聯合經發局與消保官前往賣場稽查問題油品是否下架。圖／台中市食安處提供

台中市食安處稽查人員到公有市場稽查問題油品。圖／台中市食安處提供