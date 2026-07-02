出包食用油流入市面 王品：已全面停用

中聯油脂生產大豆沙拉油檢驗致癌物超標，更有產品已經流入市面，王品集團證實，內部清查在高雄市及屏東縣18家門市、青花驕的青麻椒鍋底，以及萬鮮的零售罐裝沙茶醬，確實曾經使用到受影響批號之油品，也第一時間全面停用。

王品表示，長期向國內知名大廠採購油品，皆具備合格檢驗證明，對於上游源頭廠商發生的事件，我們深感遺憾與歉意。

王品也強調，保障顧客的食品安全是王品的責任，因此集團第一時間全面停用大豆沙拉油，確保現有供餐無虞。此外，所有涉及該油品的零售商品皆已通知銷售通路下架。

王品表示，大豆沙拉油是台灣餐飲業的大宗物資，普遍使用且影響層面廣泛，王品集團將配合政府主管機關的清查進度，以實際行動，展現王品負責任的態度。