1300噸問題油流入市面！ 台中公布首波下架28家賣場、5747公斤

中聯油脂公司爆出1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，供應泰山企業、福壽實業及福懋油脂等三油廠。台中市食安處公布，今首波查核市場、夜市、賣場及量販店共28家賣場使用問題油品，全數下架，回收福壽問題油品5693公斤、福懋油54公斤，合計5747公斤，將持續追蹤更新。

食安處說明，中聯油脂主動通報，其大豆沙拉油約1300公噸，批號為315-1150404，製造日期今年4月4日、有效日期今年9月30日在自主檢驗時，檢出苯駢芘8.1 μg/kg，不符我國「食品中汙染物質及毒素衛生標準」限量標準2.0 μg/kg。

食安處指出，這批油品流向福懋油脂約588公噸、福壽實業約421公噸，以及泰山企業約291公噸，再製成22個批號、18項產品。其中福懋供應138家業者、福壽供應86家業者，泰山企業同步通報彰化縣衛生局追查流向。

食安處指出，由於食用油屬民生必需品，市府採最高標準防範風險，除責令業者停工外，也已通知校園午餐團膳業者、醫療院所、產後護理之家、長照機構及社區據點全面停止使用相關問題油品，教育局同步清查確認，目前未流入校園。

經發局今早查核市場、夜市、賣場及量販店共252家業者，查獲28家使用涉案油品，全數下架；經發局會同食安處、法制局消保官查核全聯市政店、萬家福青海店，以及大全聯忠明店等3家賣場，確認公告問題油品均已完成下架。

法制局表示，消費者如曾購買相關產品，可向福壽實業、福懋油脂及泰山企業退換貨，如有消費爭議，可撥打1950消費者服務專線，資訊同步公布於台中市政府消保園地網站供民眾查詢。

食安處表示，針對中聯油脂是否依規定辦理通報調查釐清，如查有違反食安法或台中市食品安全衛生管理自治條例等相關規定，將依法辦理絕不寬貸；食安處提醒，若清查期間發現任何業者有規避、隱匿未依規定通報者，將依食安法重罰，可罰3萬元至300萬元。

食安處統計，食安處前年至今年共抽驗中市食用油苯駢芘27件，除2件檢驗中外，其餘25件均符合規定，未來將加強抽驗及稽查，守護市民食安。

台中市食安處稽查人員到中聯油脂取樣油品檢驗。圖／台中市衛生局提供

台中市食安處稽查人員到公有市場稽查問題油品。圖／台中市食安處提供

中聯油脂大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，流入泰山、福壽、福懋油等3大油廠。圖／台中市食安處提供