快訊

友達爆7,325萬元違約交割 驚見隔日沖大戶「虎尾幫」成今年第16起警鐘

名店中鏢！致癌問題油流向曝光 含聯華、桂冠、爭鮮等224家業者

外資賣超890億元 「這檔記憶體股」竟逆勢獲買超4.1萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

致癌油品引食安警報 屏東清查25家業者未發現問題產品

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府衛生局啟動「屏東縣問題大豆沙拉油流向稽查專案」，今針對轄內自助餐館、餐飲業、夜市與超市賣場等稽查，共25家業者均符合規定。圖／屏東縣府衛生局提供
屏東縣府衛生局啟動「屏東縣問題大豆沙拉油流向稽查專案」，今針對轄內自助餐館、餐飲業、夜市與超市賣場等稽查，共25家業者均符合規定。圖／屏東縣府衛生局提供

中聯油脂公司爆出1300噸大豆沙拉油一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，供應泰山、福壽及福懋三大廠，引爆食安問題。屏東縣府衛生局啟動「屏東縣問題大豆沙拉油流向稽查專案」，今針對轄內自助餐館、餐飲業、夜市與超市賣場等稽查，共25家業者均符合規定。

衛生局表示，持續配合食藥署公布最新資訊，追查問題產品流向及使用情形，為民眾食安把關。

衛生局也呼籲食品業者，落實「油品」原料自主管理，確保食品製程符合規定，若發現產品有危害食品衛生安全之虞時，應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報所轄衛生主管機關。

衛生局提醒，民眾如曾購買相關產品，請暫停食用，並撥打各公司客服專線辦理退換貨：福壽實業0800-236699；福懋油脂0800-888255；泰山企業0800-079080，如有消費爭議，亦可撥打全國消費者服務專線「1950」尋求協助。

另外，營養午餐部分，屏東縣府教育處表示，經縣屬學校及團膳供應商，逐一比對食材登錄系統與庫存，確認目前屏縣學校午餐無購入或使用該款問題批號產品。會持續落實驗收與預防性把關機制，並與衛生單位緊密合作加強抽查，確保校園食品安全。

屏東縣府衛生局啟動「屏東縣問題大豆沙拉油流向稽查專案」，今針對轄內自助餐館、餐飲業、夜市與超市賣場等稽查，共25家業者均符合規定。圖／屏東縣府衛生局提供
屏東縣府衛生局啟動「屏東縣問題大豆沙拉油流向稽查專案」，今針對轄內自助餐館、餐飲業、夜市與超市賣場等稽查，共25家業者均符合規定。圖／屏東縣府衛生局提供

屏東縣府衛生局啟動「屏東縣問題大豆沙拉油流向稽查專案」，今針對轄內自助餐館、餐飲業、夜市與超市賣場等稽查，共25家業者均符合規定。圖／屏東縣府衛生局提供
屏東縣府衛生局啟動「屏東縣問題大豆沙拉油流向稽查專案」，今針對轄內自助餐館、餐飲業、夜市與超市賣場等稽查，共25家業者均符合規定。圖／屏東縣府衛生局提供

屏東 致癌沙拉油

延伸閱讀

中聯油脂大豆沙拉油致癌物嚴重超標 台中食安處勒令立即停工回收

致癌沙拉油流入市面…餐盒工會籲落實原料驗收、追溯 屏東校園未使用

大豆沙拉油驗出致癌物超標 嘉市稽查19家827件問題油品全數下架

雲林出動稽查中聯問題油品 廠商均已主動回收未發現問題油

相關新聞

苯駢芘超標沙拉油惹議 專家點名2類食物：致癌物比蒸煮高37倍

「中聯油脂」股份有限公司自主檢驗發現約1300公噸大豆沙拉油含一級致癌物「苯駢芘」，油品流向泰山、福壽及福懋等業者，已啟動下架回收機制。食安專家「韋恩的食農生活」指出，苯駢芘除了可能出現在植物油中，炭烤及煙燻肉類也是常見來源，民眾應避免過量攝取。

捲致癌物超標油風暴！福懋油聲明：4產品預防性下架、啟動全品項送驗

中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驚爆驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，供應泰山企業、福壽實業，以及福懋油脂公司等三大食用油廠。福懋油聲明表示，福懋油共有四項產品受影響，已預防性下架與回收。福懋油秉持對客戶誠信負責的精神，立即針對全品項產品送驗自主管理，以確保所有產品品質無虞。

名店中鏢！問題油流向聯華、廣達香、桂冠、卜蜂、爭鮮等224家業者

中聯油脂公司爆出1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，供應泰山企業、福壽實業及福懋油脂等三油廠。台中市食安處今公布首波問題流向，包括食品大廠聯華、廣達香、桂冠、美食家、卜蜂、老協珍，大賣場康達盛通、大買家，以及晶華酒店、路易莎、爭鮮、貴族世家等224家業者中鏢。

出包食用油流入市面 王品：已全面停用

中聯油脂生產大豆沙拉油檢驗致癌物超標，更有產品已經流入市面，王品集團證實，內部清查在高雄市及屏東縣18家門市、青花驕的青麻椒鍋底，以及萬鮮的零售罐裝沙茶醬，確實曾經使用到受影響批號之油品，也第一時間全面停用。

1300噸問題油流入市面！台中公布首波下架28家賣場、5747公斤

中聯油脂公司爆出1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，供應泰山企業、福壽實業及福懋油脂等三油廠。台中市食安處公布，今首波查核市場、夜市、賣場及量販店共28家賣場使用問題油品，全數下架，回收福壽問題油品5693公斤、福懋油54公斤，合計5747公斤，將持續追蹤更新。

致癌油品引食安警報 屏東清查25家業者未發現問題產品

中聯油脂公司爆出1300噸大豆沙拉油一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，供應泰山、福壽及福懋三大廠，引爆食安問題。屏東縣府衛生局啟動「屏東縣問題大豆沙拉油流向稽查專案」，今針對轄內自助餐館、餐飲業、夜市與超市賣場等稽查，共25家業者均符合規定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。