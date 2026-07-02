致癌油品引食安警報 屏東清查25家業者未發現問題產品

中聯油脂公司爆出1300噸大豆沙拉油一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，供應泰山、福壽及福懋三大廠，引爆食安問題。屏東縣府衛生局啟動「屏東縣問題大豆沙拉油流向稽查專案」，今針對轄內自助餐館、餐飲業、夜市與超市賣場等稽查，共25家業者均符合規定。

衛生局表示，持續配合食藥署公布最新資訊，追查問題產品流向及使用情形，為民眾食安把關。

衛生局也呼籲食品業者，落實「油品」原料自主管理，確保食品製程符合規定，若發現產品有危害食品衛生安全之虞時，應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報所轄衛生主管機關。

衛生局提醒，民眾如曾購買相關產品，請暫停食用，並撥打各公司客服專線辦理退換貨：福壽實業0800-236699；福懋油脂0800-888255；泰山企業0800-079080，如有消費爭議，亦可撥打全國消費者服務專線「1950」尋求協助。

另外，營養午餐部分，屏東縣府教育處表示，經縣屬學校及團膳供應商，逐一比對食材登錄系統與庫存，確認目前屏縣學校午餐無購入或使用該款問題批號產品。會持續落實驗收與預防性把關機制，並與衛生單位緊密合作加強抽查，確保校園食品安全。

屏東縣府衛生局啟動「屏東縣問題大豆沙拉油流向稽查專案」，今針對轄內自助餐館、餐飲業、夜市與超市賣場等稽查，共25家業者均符合規定。圖／屏東縣府衛生局提供