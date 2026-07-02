苗栗縣針對中聯油脂事件今查核8家業者 下架10個品項油品248件

苗栗縣衛生局針對中聯油脂事件，今天共查核8家販售業者，下架10個品項油品共248件，至於校園營養午餐部分，縣府教育處表示目前正值暑期，學生午餐提供數位券可至4大超商兌換食品，校園午餐未受問題油品波及。 苗栗縣衛生局指出，針對中聯油脂事件，今天共查核8家販售業者，其中包括大賣場、五金及生活用品連鎖店，8家業者中有3家並無相關批號產品，另有2項非公告項目，店家自主下架。 苗栗縣衛生局針對中聯油脂事件，今天共查核8家販售業者，下架10個品項油品共248件。圖／苗栗縣衛生局提供 苗栗縣衛生局針對中聯油脂事件，今天共查核8家販售業者，下架10個品項油品共248件。圖／苗栗縣衛生局提供 苗栗縣衛生局針對中聯油脂事件，今天共查核8家販售業者，下架10個品項油品共248件。圖／苗栗縣衛生局提供 苗栗縣衛生局針對中聯油脂事件，今天共查核8家販售業者，下架10個品項油品共248件。圖／苗栗縣衛生局提供 苗栗縣衛生局針對中聯油脂事件，今天共查核8家販售業者，下架10個品項油品共248件。圖／苗栗縣衛生局提供 苗栗縣衛生局針對中聯油脂事件，今天共查核8家販售業者，下架10個品項油品共248件。圖／苗栗縣衛生局提供 苗栗縣衛生局針對中聯油脂事件，今天共查核8家販售業者，下架10個品項油品共248件。圖／苗栗縣衛生局提供 苗栗縣衛生局針對中聯油脂事件，今天共查核8家販售業者，下架10個品項油品共248件。圖／苗栗縣衛生局提供 苗栗縣衛生局針對中聯油脂事件，今天共查核8家販售業者，下架10個品項油品共248件。圖／苗栗縣衛生局提供 苗栗縣衛生局針對中聯油脂事件，今天共查核8家販售業者，下架10個品項油品共248件。圖／苗栗縣衛生局提供 苗栗縣衛生局針對中聯油脂事件，今天共查核8家販售業者，下架10個品項油品共248件。圖／苗栗縣衛生局提供 苗栗縣 致癌沙拉油