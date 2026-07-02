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致癌沙拉油流入市面 桃市稽查25業者、2工廠未見違規

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
中聯油脂生產的部分大豆沙拉油被檢出超標的致癌物「苯駢芘」，桃園市衛生局稍示，今稽查25家販售及餐飲業者、2家工廠，均未發現疑似違規產品。圖／桃園市衛生局提供
中聯油脂生產的部分大豆沙拉油被檢出超標的致癌物「苯駢芘」，桃園市衛生局稍示，今稽查25家販售及餐飲業者、2家工廠，均未發現疑似違規產品。圖／桃園市衛生局提供

中聯油脂生產的部分大豆沙拉油被檢出超標的致癌物「苯駢芘」，桃園市長張善政今要求衛生局啟動食安應變機制，全面清查市售產品、盤點校園午餐。衛生局稍早表示，今稽查25家販售及餐飲業者、2家工廠，均未發現疑似違規產品，市府將持續配合中央追蹤產品流向、落實稽查，隨時向市民報告最新狀況。

衛生局表示，消息傳出第一時間已通知轄內大型量販店、超市、連鎖賣場及食品販售通路，針對食藥署公告的受影響品牌、品項及批號立即自主下架並停止販售；同時派員查核販售通路、食品製造業、餐飲業及下游使用業者，確認是否仍有受影響產品流通或使用。

稽查結果方面，衛生局今查核販售業11家、餐飲業6家、攤販8家等共計25家業者，架上及作業場所內均未見疑似違規產品，業者已完成自主預防性下架及退貨。另查核工廠2家，亦未見違規產品，有1件油品則抽驗監測中。

校園食安部分，衛生局表示，市長張善政已要求即使適逢暑假期間，仍須嚴守校園食安，衛生局針對各級學校校園午餐供應清查，目前未發現使用相關問題產品。

衛生局提醒，苯駢芘屬多環芳香烴類，長期暴露可能增加健康風險。近3年來衛生局已抽驗56件食用油脂，檢驗項目包含多環芳香烴類、防腐劑、重金屬等，除3件檢驗中，其餘檢驗結果均合格，後續會持續加強抽驗，保障市民安全。

桃園 張善政 致癌沙拉油

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