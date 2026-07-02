致癌沙拉油流入市面…餐盒工會籲落實原料驗收、追溯 屏東校園未使用

中聯油脂公司爆出1300噸大豆沙拉油一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，供應泰山、福壽及福懋三大廠，引爆食安疑慮。中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會秘書長阮專銘說，公會第一時間已通知全體會員全面清查是否使用相關批號產品，並配合主管機關及供應商辦理下架回收。

阮專銘說，呼籲所有團膳及餐盒業者務必落實原料驗收、批號追溯及自主衛生管理，共同守護校園午餐及消費者的食品安全。也請會員依據衛福部相關公告辦理，在尚未完整釐清之前都會先停止使用。

屏東縣府教育處表示，營養午餐部分，經縣屬學校與團膳供應商逐一比對食材登錄系統與庫存，確認屏東縣學校午餐沒有購入或使用該款問題批號產品，縣府會持續落實驗收與預防性把關機制，與衛生單位緊密合作加強抽查，確保校園食品安全。