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進貨421噸問題油品 福壽實業估損失9千萬元 將向中聯求償

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
福壽實業證實已有421公噸的問題原料油流入廠內，雖與中聯油脂為合資公司，但因法人主體不同，後續會提出求償。記者黑中亮／翻攝自福壽官網
福壽實業證實已有421公噸的問題原料油流入廠內，雖與中聯油脂為合資公司，但因法人主體不同，後續會提出求償。記者黑中亮／翻攝自福壽官網

中聯油脂大豆沙拉油日前驗出致癌物「苯駢芘」超標，下游股東廠商災情陸續浮現。中聯油脂股東之一的福壽實業發言人徐協理今日證實，福壽已有421公噸的問題原料油流入廠內，初步估計包含後續處置費用在內，損失將高達新台幣8千萬至9千萬元之間；福壽強調，雖然中聯油脂為合資公司，但因法人主體不同，後續一定會向中聯油脂提出求償。

福壽實業表示，公司向來恪守食安把關，今年2月分均有進行自主檢驗，由於法定檢驗周期為半年一次，原定下一次委外檢驗為8月分。但在得知中聯油脂原料異常後，福壽已於6月30日緊急將廠內油品再度送往SGS進行檢驗，目前正在等待最新檢驗結果。

徐協理指出，7月1日接獲大豆沙拉油上游供應商中聯油脂通報，受影響的大豆油批號變更為（批號315-1150404），因此重新進行全面盤查廠內原料及受影響的產品，確認廠內已無該批次原料及產品，公司也重新向衛生主管機關通報、完成產品流向盤查，並啟動上述產品品項、批號下架回收機制，相關產品下架退貨作業已於本公司官網公告。

福壽實業徐協理並說，「雖然大家都是合資股東，但因為法人不同，該釐清的責任還是要釐清。」這次中聯油脂的製程問題，造成母公司與投資公司嚴重的商譽與財產損失，福壽後續將依據合約與受損事實，正式向中聯油脂求償，以捍衛股東與消費者的權益。

並聲明強調，這次事件與福壽實業台中港廠（台中梧棲）所生產的芝麻油、芥花油、葵花油、玄米油、棕櫚油、風味油脂、植物調合油等系列產品完全無關，敬請客戶安心。

福壽實業證實已有421公噸的問題原料油流入廠內，雖與中聯油脂為合資公司，但因法人主體不同，後續會提出求償。記者黑中亮／攝影
福壽實業證實已有421公噸的問題原料油流入廠內，雖與中聯油脂為合資公司，但因法人主體不同，後續會提出求償。記者黑中亮／攝影

福壽實業 福壽 沙拉油 致癌沙拉油

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