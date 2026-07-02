追查致癌物超標問題油品 新北查出供應32所學校營養午餐均已吃下肚

中聯油脂驗出大豆沙拉油含有一級致癌物超標4倍，問題油品透過下游業者製成家庭用沙拉油、調合油等。新北市府今起動聯合稽查，儘管學校現已暑假未供應營養午餐，教育局今全面清查所轄團膳業者及學校、幼兒園自立廚房，查出有3所自立廚房學校及2家團膳業者供應32所高中小學校，回報均曾使用問題油品，目前均無庫存。

衛生局表示，目前有疑慮油品製造商位於台中及彰化，依食藥署目前公布需下架回收的產品品項與批號，新北市府立即啟動聯合查核，衛生局至今午4點查核74家食品販售業、製造業及餐飲業者，均未查獲問題批號產品。

衛生局說明，目前雖正值暑假期間，各級學校未供應校園午餐，教育局仍第一時間全面清查所轄團膳業者及學校、幼兒園自立廚房，查有3所自立廚房學校，及2家團膳業者供應的32所學校，回報曾使用案內批號油品，目前均無庫存。

教育局表示，依食藥署目前公布需下架回收的產品品項與批號，經向團膳業者及學校、幼兒園自立廚房等清查發現，確實有32所包含高中、國中及國小的學校營養午餐都曾使用，且油品都已用完。

衛生局表示，為保障消費者權益，已將相關問題產品品項及批號、消費者退換貨及衛教訊息置於新北市食材登錄平台食安事件專區https://foodtracer.health.ntpc.gov.tw/w/foodtracer/foodsafety 提供民眾查詢。