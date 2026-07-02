致癌物超標油流向... 華南油品外銷6049罐、金福華問題醬料下架回收

彰化縣衛生局查獲部分大豆沙拉油苯駢芘超標後，南投縣衛生局今天接獲縣內華南食品工業公司自主通報，以及彰化縣衛生局通知，指縣內金福華食品公司曾使用相關問題油品，隨即派員稽查，要求業者全面盤點產品流向、下架回收，防止問題產品流入市面。

衛生局表示，稽查發現華南食品工業公司共進貨福懋油脂公司大豆沙拉油9000公斤，原料均已投入生產，製成4項產品，現場已無原料庫存。相關產品全數外銷國外，衛生局已封存現場庫存6049罐成品，並通知下游出口商配合處理。

另查金福華食品公司共進貨泰山公司大豆沙拉油25050公斤，也已全數投入生產，現場沒有原料庫存。衛生局已要求業者盤點受影響產品品項、數量及下游流向名冊，並通知通路全面下架，今天起同步展開回收作業，後續將持續監督產品流向及回收情形，確保問題產品不再於市面流通販售。

金福華食品成立於2001年，早期以進口豆類、乾糧產品為主，2004年起跨足調味醬製造，逐步建立製造技術，並以沙茶醬打開市場，隨後陸續開發豆瓣醬、麻辣醬、泰式酸甜醬等產品。

食品業者指出，調味醬屬家庭常備食品，消費者對食品安全高度重視，後續回收效率、資訊揭露透明度及危機處理作為，都將影響消費者信心，也凸顯食品業供應鏈管理的重要性。

衛生局長陳南松表示，苯駢芘屬多環芳香烴（PAHs）的一種，可能於食品加工過程或受環境汙染產生，我國已針對食用油脂訂有苯駢芘限量標準，食品業者應落實自主管理，確保產品符合食品安全規定。

陳南松提醒，業者若發現產品有危害衛生安全之虞，應立即停止販售、主動回收並通報所在地衛生局；未依規定通報者，可依食安法第7條規定，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局表示，民眾若長期食用受汙染食品，可能增加腸胃道相關癌症風險，建議平時多攝取新鮮蔬果，幫助身體代謝。同時呼籲，若已購買金福華食品生產的受影響產品，或購入泰山、福壽及福懋油脂使用相關大豆沙拉油的15項產品，應停止使用，並依後續公告辦理退換貨。如有食品安全或消費疑義，可洽南投縣衛生局服務專線049-2231994。