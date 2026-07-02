中聯油脂大豆沙拉油「苯駢芘」超標 北市府全面預防性停用並下架

中聯「大豆沙拉油」傳出致癌物超標，且該批問題油品已流向福壽實業、福懋油脂及泰山企業等業者，臺北市政府2日表示，市府第一時間要求各通路業者依據中央公布之問題油品品項全面預防性停用與下架，並啟動跨局處稽查與市售油品擴大抽查；同步正與臺中市食品藥物安全處及相關業者溯源核對該批油品流向，全速釐清案情並了解責任歸屬，全力守護市民食安。

衛生局說明，2日一早立刻派員到本市各大賣場、飯店及餐廳查核，要求業者將問題油品品項全面下架；也同步前往福懋臺北分公司、南僑油脂事業股份有限公司清查所有流向單據，並向臺中食安處詢問該批問題油品的流向資訊。衛生局已要求油品業者全面說明生產批號、流向，並要求提出完整的銷毀計畫與紀錄。另外，衛生局也主動啟動「油品檢驗專案」，針對問題品項之外的市售油品擴大抽查檢驗，確保民眾食品安全。

衛生局說明，本案致癌物苯駢芘屬多環芳香烴（PAHs）的一種，係於食品加工過程產生或受環境污染。我國針對食用油脂已訂有苯駢芘限量標準，食品業者應落實自主管理，確保產品符合衛生安全規定。衛生局要求業者，倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報衛生局；未依規定通報者，將依違反食安法第7條規定，處以新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

教育局強調校園食安零容忍，已立即啟動應變機制，通令各校及團膳業者全面停止使用並封存問題油品，同時要求即日起預防性停用有關廠牌油品，並落實已購油品庫存清查事宜。

教育局說明，因應教育部食材登錄平台係登載「廠牌」而無「批次」欄位，經教育局逐校比對清查，初步掌握計22校曾於115年5月上旬期間使用該公告批號之產品，教育局也已要求相關校方通知家長。教育局近日將與衛生局啟動跨局處查核機制，持續推動各校及團膳業者預防性停用油品之專案查核，共同捍衛校園午餐品質與學童用餐安全。

市場處表示，已第一時間要求各公有市場及攤販集中場全面清查問題油品使用情形，並透過市場自治會及場域自理組織通知攤商對泰山、福懋及福壽等中聯「大豆沙拉油」相關品牌油品全面預防性停用及更換，同時也要求攤商於攤台攤架顯眼處，張貼使用油品廠牌等資訊，以維護食品安全及消費者權益。

法務局呼籲相關業者應恪守《消費者保護法》規定，確實落實自主下架、回收與銷毀，並嚴格進行通路及市場的流向盤查。目前除泰山食品已發布退貨款聲明外，其餘受影響業者亦應儘速公布消費者退費期程、單一聯絡窗口及應備文件；同時要求業者基於企業社會責任，主動協調各大通路賣場，讓消費者得持購買憑證直接至原購買通路辦理退換貨，並提出合理之補賠償方案，以加速回收成效並展現解決誠意。

消保官也提醒消費者，應即刻檢視家中油品並停止食用有疑慮之產品，妥善保留購買紀錄、發票單據及問題商品，以利未來辦理退費或求償；若有身體不適情形，請儘速就醫並保留相關醫療單據。法務局消保官後續將持續配合衛生局、商業處及市場處展開市面通路查核，積極為市民的食安與消費權益把關。