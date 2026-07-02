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雲林出動稽查中聯問題油品 廠商均已主動回收未發現問題油

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣衛生局今天下午到各超商及通路廠商查驗，並未發現同批號的問題油品。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣衛生局今天下午到各超商及通路廠商查驗，並未發現同批號的問題油品。圖／雲林縣衛生局提供

中聯油脂公司爆發部分大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘（Benzo[a]pyrene, BaP）超過食品安全衛生標準，引起國內震驚及消費者恐慌，雲林縣衛生局今天下午出動前往到相關加工廠查驗，有進問題油批號的業者，均已自主性下架或退貨，並無查獲相關油品，但仍提醒消費者發現有問題批號的油品可撥打專線。

為保障消費安全，避免不合格產品還在架上販售，雲林縣衛生局今天下午啟動市售通路、販售業、餐飲業及食品製造業等稽查，以確認業者是否停用或下架問題產品及配合回收，初步查驗多家工廠和通路商，並未發現同一批號問題油。

衛生局長曾春美表示，雲林縣有一家相關油品的二次加工廠，但業者主動通報並自主回收相關批號產品，所以並沒有發現問題油出現在工廠場或市面，也未查獲任何問題油品。此外呼籲民眾減少高溫燒烤、煙燻及過度油炸食品的攝取，以降低苯駢芘等污染物暴露風險。

衛生局表示，若民眾已購買食藥署公告的問題產品，請向原購買通路或依各業者公告的退貨方式辦理退貨，客服專線：福壽實業0800-236699、福懋油脂0800-888255、泰山企業0800-079080；如有食安問題或消費爭議，也可撥打05-5339730或1950消費者服務專線。

雲林縣農會今天也主動發出聲明指出，有關福壽實業所提供的大豆沙拉油原料遭通報一事，農會已向供應廠商確認，同時也與合作供應商的北斗馨油公司正式聲明，強調所使用的福壽大豆沙拉油，均未使用第三方檢驗未符合我國法規標準的原料批號(0409315)。所使用的寶斗醬油、寶斗胡麻油及其他系列植物調合油均無關，請消費者安心選購及食用。

雲林縣農會主動聲明沒有使用問題油品。圖／截自雲林縣農會官網
雲林縣農會主動聲明沒有使用問題油品。圖／截自雲林縣農會官網

雲林縣衛生局今天下午到各超商及通路廠商查驗，並未發現同批號的問題油品，現有架上的油品都沒問題。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣衛生局今天下午到各超商及通路廠商查驗，並未發現同批號的問題油品，現有架上的油品都沒問題。圖／雲林縣衛生局提供

雲林縣衛生局今天下午到各超商及通路廠商查驗，並未發現同批號的問題油品。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣衛生局今天下午到各超商及通路廠商查驗，並未發現同批號的問題油品。圖／雲林縣衛生局提供

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