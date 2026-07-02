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致癌沙拉油風暴「上游驗合格、下游驗超標」 綠委：食用油業者管理制度已失靈？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林淑芬。聯合報系資料照
民進黨立委林淑芬。聯合報系資料照

國內再次發生油品嚴重食安事件，中聯油脂供應給泰山福壽、福懋等業者的大豆沙拉油，驗出苯駢芘不符合我國標準，相關產品陸續啟動下架回收。民進黨立委林淑芬今天表示，上游驗合格、下游驗超標，食用油業者管理制度已失靈？

林淑芬指出，衛福部長石崇良才提到中聯油脂針對這批油品的自主檢驗，原本都是合格的，真正發現苯駢芘超標的，是下游廠商「南僑油脂」自行檢驗，驗出數據異常後通知中聯油脂，中聯油脂再重新檢驗，才確認這批油品超標，接著才啟動下架回收。

林淑芬說，這個過程非常值得警惕，因為如果沒有南僑的檢驗，中聯油脂這批油在制度上就等於「沒有問題」，也意味著衛福部必須檢討現行食安制度中，過度仰賴「上游供應商自主檢驗」的管理方式是否已經失靈，並進一步檢討主管機關是否需要提高檢驗頻率、強化批次管理，

讓問題油品在進入供應鏈前就被攔下。

林淑芬表示，這次食安問題，已經不是單一數值不合格，這批油品苯駢芘檢出值為 8.1 µg/kg，而我國標準限量是 2.0 µg/kg，已經超過法定標準4倍以上；除此之外，四項多環芳香族碳氫化合物(PAHs)加總達 21.3 µg/kg，也超過食藥署公布的「降低食品中多環芳香族碳氫化合物含量之作業指引」所列食用油脂 PAHs 監測指標值 10 µg/kg。換句話說，這不只是單一污染物超標，而是整體 PAHs 污染程度都已超過警戒，當然是嚴重的食安警訊。

林淑芬指出，她要求衛福部和食藥署檢討三件事。第一，食用油脂製造業者不能只靠半年一次或定期抽驗，應檢討依批次、來源、用途提高檢驗頻率。第二，政府必須盡快向社會說明完整流向，這批問題油品到底製成哪些產品？流向哪些業者？有多少是家庭用小包裝油？第三，政府必須加強後市場監測頻率，像這類大型食用油脂公司，一天就可能生產 600 公噸油脂產品，如果政府平時監測頻率不足，一旦發生食安事件，影響層面就可能像這次一樣，從上游原料一路擴散到多家品牌、多種產品、多個通路，後市場監測不能只是形式上的抽驗，而要針對高風險原料、高產量業者、高流通產品提高監測頻率。

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