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中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標 竹市府督導立即下架

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市衛生局表示，此次中聯油脂股份有限公司生產之「大豆沙拉油」原料批號315-1150404，檢出苯駢芘超過法規限量，所轄主管機關已勒令該產線立即停工並啟動下架回收。圖／新竹市政府提供
竹市衛生局表示，此次中聯油脂股份有限公司生產之「大豆沙拉油」原料批號315-1150404，檢出苯駢芘超過法規限量，所轄主管機關已勒令該產線立即停工並啟動下架回收。圖／新竹市政府提供

新竹市衛生局昨接獲衛福部及台中市食品藥物安全處通報，指中聯油脂股份有限公司自主通報其生產的「大豆沙拉油」原料批號315-1150404，經自主檢驗發現有害物質苯駢芘（Benzo[a]pyrene，BaP）含量為8.1 μg/kg，超過「食品中汙染物質及毒素衛生標準」所訂2.0 μg/kg限量。竹市衛生局立即啟動應變機制，全面要求受影響業者停止販售、供應及使用，並配合辦理下架、封存及退貨作業。

市長高虹安表示，針對全國性食安事件，已第一時間指示衛生局啟動應變作業，全面通知竹市食品製造、販售及餐飲業者加強清查，凡持有公告受影響批號產品者，應立即停止販售、供應及使用，並配合下架、封存及退貨作業；另經市府教育處查證，轄內學校營養午餐供應的團膳業者，均未使用問題批號油品供餐，將持續為市民食安把關。

衛生局表示，此次中聯油脂股份有限公司生產之「大豆沙拉油」原料批號315-1150404，檢出苯駢芘超過法規限量，所轄主管機關已勒令該產線立即停工並啟動下架回收。

經查，受影響品牌及產品包括泰山企業股份有限公司「金酥耐炸油18L」、「沙拉油18L」、「環保鐵桶沙拉油18kg」、「泰山不飽和大豆沙拉油2.6L*6入（新版）」、「泰山精選蔬菜油3L*6」、「泰山好理調合油2L*6」、「泰山大豆沙拉油0.6L*12入（新版）」、「泰山歐式果實精華調合油1.5L*6入」、「泰山好理調合油0.6L*24」、「泰山花生風味調和油 2L*6 入」。以及福壽實業股份有限公司「福壽大豆沙拉油3公升」、「福壽大豆沙拉油18公升」、「福壽健味香油3公升」。還有福懋油脂股份有限公司「益康大豆沙拉油18L」、「益康大豆沙拉油18KG」、「益康烹調油18L」、「一級黃豆油」。

衛生局提醒，食品及餐飲業者應確實保存退貨單據及相關紀錄表單，包括產品名稱、批號、原始進貨憑證、使用或銷售量、庫存及退貨數量等資料，以利後續查核。業者如仍有烹調用油需求，應立即改用其他合格品牌之安全油品，確保供餐不受影響。依據食品安全衛生管理法相關規定，食品業者對於產品有危害衛生安全之虞時，應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並配合主管機關查核；若未依規定下架、回收、保存資料供查，或有規避、妨礙、隱匿等情形，將依法辦理，呼籲業者切勿心存僥倖。

衛生局補充，此次受影響產品品項、批號及退貨資訊依食藥署及台中市食品藥物安全處截至今日公布資料辦理，後續如中央或相關地方衛生機關更新回收資訊，市府將持續追蹤並督導業者配合辦理。消費者如已購買受影響批號產品，請暫停使用，並洽各公司客服專線辦理退換貨，福壽實業股份有限公司客服專線0800-236-699、福懋油脂股份有限公司0800-888-255、泰山企業股份有限公司0800-079-080；如有消費爭議，可撥打全國消費者服務專線1950洽詢。市府將持續配合中央辦理後續查核及監督作業，嚴格把關市民食品安全。

新竹 致癌沙拉油

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