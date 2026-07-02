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大豆沙拉油驗出致癌物超標 嘉市稽查19家827件問題油品全數下架

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
衛福部食藥署公布中聯油脂股份有限公司一批大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標，嘉義市府衛生局今天立即啟動稽查，前往轄內大賣場、超市、油品製造業、南北貨經銷商及早餐店等19家業者查核，下架問題油品共827件。圖／嘉市府提供
衛福部食藥署公布中聯油脂股份有限公司一批大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標，嘉義市府衛生局今天立即啟動稽查，前往轄內大賣場、超市、油品製造業、南北貨經銷商及早餐店等19家業者查核，下架問題油品共827件。圖／嘉市府提供

衛福部食品藥物管理署公布中聯油脂股份有限公司一批大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標，嘉義市府衛生局今天立即啟動稽查，前往轄內大賣場、超市、油品製造業、南北貨經銷商及早餐店等19家業者查核，下架問題油品共19家827件，目前均已停止販售及使用，集中於退貨區，後續將配合辦理回收作業，確保食品安全。

衛福部食藥署指出，中聯油脂於自主檢驗時發現一批大豆沙拉油（批號315-1150404，製造日期115年4月4日、有效日期115年9月30日）檢出苯駢芘8.1微克／公斤，超過我國法定限量2.0微克／公斤。該批約1300公噸油品已供應泰山、福壽及福懋等3家公司，製成18款油品流入市售通路及食品業者，目前相關業者均已啟動回收下架。

衛生局表示，苯駢芘屬於多環芳香烴（PAHs）的一種，也是國際認定的一級致癌物，可能在食品高溫加工、燃燒過程中產生，或因環境汙染混入食品，長期暴露於高濃度環境下可能增加健康風險，因此政府已針對食用油訂有嚴格限量標準。

衛生局指出，113、114年度配合食藥署辦理食用油脂製造業稽查專案，共抽驗5件油品檢驗苯駢芘，結果均符合規定，未來也將持續配合中央監測計畫抽驗市售油品，督促業者落實自主衛生管理。衛生局長廖育瑋提醒，食品業者若發現產品有危害食品安全之虞，應立即停止販售、停止使用並啟動回收及依法通報，違者可依《食品安全衛生管理法》處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲，曾購買相關問題油品的民眾應暫停食用，並依各業者公告辦理退換貨；若有消費爭議，可撥打1950全國消費者服務專線尋求協助，食品衛生相關問題可洽嘉義市政府衛生局食品藥物管理科（05）2338267。

衛福部食藥署公布中聯油脂股份有限公司一批大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標，嘉義市府衛生局今天立即啟動稽查，前往轄內大賣場、超市、油品製造業、南北貨經銷商及早餐店等19家業者查核，下架問題油品共827件。圖／嘉市府提供
衛福部食藥署公布中聯油脂股份有限公司一批大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標，嘉義市府衛生局今天立即啟動稽查，前往轄內大賣場、超市、油品製造業、南北貨經銷商及早餐店等19家業者查核，下架問題油品共827件。圖／嘉市府提供

衛福部食藥署公布中聯油脂股份有限公司一批大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標，嘉義市府衛生局今天立即啟動稽查，前往轄內大賣場、超市、油品製造業、南北貨經銷商及早餐店等19家業者查核，下架問題油品共827件。圖／嘉市府提供
衛福部食藥署公布中聯油脂股份有限公司一批大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標，嘉義市府衛生局今天立即啟動稽查，前往轄內大賣場、超市、油品製造業、南北貨經銷商及早餐店等19家業者查核，下架問題油品共827件。圖／嘉市府提供

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衛生局 致癌沙拉油

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