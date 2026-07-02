致癌油品初步稽查結果出爐 高市衛生局：學校及軍校未使用

泰山、福壽及福懋等品牌使用中聯油脂原料爆發新一波食用油危機，高市衛生局表示，已清查全國連鎖及大賣場等92家業者，均已下架回收；高雄市校園及8家校園團膳、四大軍校，皆無使用不合格食用油。此外，醫院、長照機構、市場夜市商圈、餐飲業持續清查中。

衛福部昨公告，中聯油脂公司提供給泰山、福壽及福懋等業者使用的大豆沙拉油，自主檢驗時檢出苯駢芘（Benzo[a]pyrene,BaP），未符食品中汙染物質及毒素衛生標準。食藥署及台中市食安處公告業者通報共21項回收產品。

高雄市教育局表示，經查「教育部校園食材登錄平台」，各級學校午餐無使用此次公布的不合格食用油品項。此外，目前正值暑假，學校未供應校園午餐，將持續追蹤清查結果與產品流向，並會同衛生主管機關加強現場查核。

高市衛生局第一時間要求超市賣場、校園、醫院、餐廳、長照機構及市場等業者清查下架回收，同時啟動跨局處油品專案全面清查。衛生局長黃志中帶隊稽查餐飲業使用油品，賣場與學校團膳的結果率先出爐，其餘持續清查中。

衛生局說明，截至今天（ 2日）下午2時，共稽查全聯、大全聯、美廉社、萬家福、國軍福利總站等賣場92家，下游業者均已下架回收，並公告問題油品退換貨事宜；另清查校園及8家校園團膳、四大軍校，皆無使用不合格食用油。

此波食用油致癌風暴已引發家長憂心，高市教育局表示，「教育部校園食材登錄平台」顯示，高市各級學校午餐沒有使用不合格食用油品項，但考量平台未登載油品批號，已要求學校自設廚房及團膳供應業者，全面清查食用油品牌、品項、批號及進貨來源，如屬公告的疑慮產品，應立即停止使用、下架並退回上游廠商。

高市衛生局局長黃志中（左）帶隊稽查餐飲店，未發現業者使用不合格油品。圖／高市衛生局提供