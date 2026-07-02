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1300噸致癌物超標油流入市面 4大超商清查急發聲「僅這家超商中鏢」

致癌沙拉油流入市面 北市全面下架「22校營養午餐曾用過」

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致癌沙拉油流入市面 北市全面下架、22校營養午餐曾用過

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市府今啟動跨局處稽查與市售油品擴大抽查。圖／北市府提供
中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市府今啟動跨局處稽查與市售油品擴大抽查。圖／北市府提供

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，問題油品已流向福壽實業、福懋油脂及泰山企業等業者。北市府今表示，根據教育部食材登錄平台，經教育局逐校比對清查，初步掌握計22校曾於今年5月上旬期間使用該公告批號的產品，已要求相關校方通知家長，第一時間要求各通路業者依中央公布的問題油品品項全面預防性停用與下架，並啟動跨局處稽查與市售油品擴大抽查。

衛生局說，今日一早派員到北市各大賣場、飯店及餐廳查核，要求業者將問題油品品項全面下架；也前往福懋台北分公司、南僑油脂事業股份有限公司清查所有流向單據，並向台中食安處詢問該批問題油品的流向資訊。衛生局已要求油品業者全面說明生產批號、流向，並要求提出完整的銷毀計畫與紀錄。

衛生局也主動啟動「油品檢驗專案」，針對問題品項之外的市售油品擴大抽查檢驗。該案致癌物苯駢芘屬多環芳香烴（PAHs）的一種，是於食品加工過程產生或受環境汙染；業者若發現產品有危害衛生安全之虞，應主動停止販賣及回收，並通報衛生局；未依規定通報者，衛生局將依違反食安法處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

教育局強調，校園食安零容忍，已立即啟動應變機制，通令各校及團膳業者全面停止使用並封存問題油品，同時要求即日起預防性停用有關廠牌油品，並落實已購油品庫存清查事宜。

教育局說，教育部食材登錄平台是登載「廠牌」而無「批次」欄位，經教育局逐校比對清查，初步掌握計22校曾於今年5月上旬期間使用該公告批號的產品，已要求相關校方通知家長。教育局近日將與衛生局啟動跨局處查核機制，持續推動各校及團膳業者預防性停用油品的專案查核。

市場處表示，第一時間已要求各公有市場及攤販集中場全面清查問題油品使用情形，並透過市場自治會及場域自理組織通知攤商對泰山、福懋及福壽等中聯「大豆沙拉油」相關品牌油品全面預防性停用及更換，也要求攤商於攤台攤架顯眼處，張貼使用油品廠牌等資訊。

法務局呼籲相關業者，應恪守消費者保護法規定，確實落實自主下架、回收與銷毀，並嚴格盤查通路及市場的流向。目前除泰山食品已發布退貨款聲明，其餘受影響業者也應盡速公布消費者退費期程、單一聯絡窗口及應備文件。

法務局要求業者，基於企業社會責任，主動協調各大通路賣場，讓消費者得持購買憑證直接至原購買通路辦理退換貨，並提出合理的補賠償方案，加速回收成效並展現解決誠意。

法務局另提醒消費者，應即刻檢視家中油品並停止食用有疑慮之產品，妥善保留購買紀錄、發票單據及問題商品，以利未來辦理退費或求償；若有身體不適，盡速就醫並保留相關醫療單據。消保官後續將持續配合衛生局、商業處及市場處展開市面通路查核。

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市衛生局今日一早派員到北市各大賣場、飯店及餐廳查核，要求業者將問題油品品項全面下架。圖／北市府提供
中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市衛生局今日一早派員到北市各大賣場、飯店及餐廳查核，要求業者將問題油品品項全面下架。圖／北市府提供

北市衛生局與消保官今前往福懋台北分公司清查所有流向單據。圖／北市法務局提供
北市衛生局與消保官今前往福懋台北分公司清查所有流向單據。圖／北市法務局提供

北市衛生局與消保官今前往福懋台北分公司清查所有流向單據。圖／北市法務局提供
北市衛生局與消保官今前往福懋台北分公司清查所有流向單據。圖／北市法務局提供

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市府今啟動跨局處稽查與市售油品擴大抽查。圖／北市法務局提供
中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市府今啟動跨局處稽查與市售油品擴大抽查。圖／北市法務局提供

北市 致癌沙拉油

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