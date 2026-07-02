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1300噸致癌物超標油流入市面 4大超商清查急發聲「僅這家超商中鏢」

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1300噸致癌物超標油流入市面！ 4大超商清查急發聲僅這家超商中鏢

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處稽查人員到中聯油脂取樣油品檢驗。圖／台中市食安處提供
台中市食安處稽查人員到中聯油脂取樣油品檢驗。圖／台中市食安處提供

中聯油脂公司爆出自主驗出1300公噸大豆沙拉油一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，供應泰山、福壽及福懋等三大食用油廠，消息一出，很多民眾憂心買到問題油，4大超商都發布聲明，包括7-11、全家和萊爾富等3家超商都表示未販售相關問題油產品；OKmart表示，已完成「泰山大豆沙拉油600ml」停售及下架，消費者持發票與商品可退費。

7-11聲明表示，「門市無販售問題批號相關油品，架上商品均符合食安規範」；全家聲明表示，並未販售相關產品。

萊爾富聲明表示，「目前門市販售的大豆沙拉油商品為台糖大豆沙拉油，商品皆由供應廠商提供相關品質檢驗文件，包括SGS檢驗合格報告，以確保商品品質與食品安全，消費者可安心選購」。

OKmart表示，已於第一時間完成「泰山大豆沙拉油600ml」停止販售及下架作業，並配合供應商及主管機關辦理相關事宜，以維護消費者權益，針對本次回收商品，消費者持購買的發票與商品，即可至全市門市依照正常流程辦理退費。

食藥署表示，中聯油脂主動通報，其大豆沙拉油約1300公噸，批號為315-1150404，製造日期今年4月4日、有效日期今年9月30日在自主檢驗時，檢出苯駢芘8.1 μg/kg，不符我國「食品中汙染物質及毒素衛生標準」限量標準2.0 μg/kg，這批油品供應泰山、福壽及福懋使用，業者啟動下架回收機制。

食藥署目前統計，這批多達1300公噸的問題原料油已經流入泰山（約291公噸）、福壽（約421公噸），以及福懋（約588公噸）等三大油廠，共高達21項油品受到波及中鏢。

台中市食安處會同食藥署勒令中聯油脂產線立即停工，並且依據中聯及三大食用油廠提供的下游出貨帳冊，正與各縣市衛生局聯合跨區全面追查18公升等大包裝業務用油品流向。

台中市食安處強調，若在後續清查中發現任何下游業者有規避、隱匿、或經通知仍不配合下架、不通報者，將依食安法重罰，可罰3萬元至300萬元。

台中市食安處稽查人員到中聯油脂取樣油品檢驗。圖／台中市衛生局提供
台中市食安處稽查人員到中聯油脂取樣油品檢驗。圖／台中市衛生局提供

中聯油脂生產的大豆沙拉油爆出一級致癌物「苯駢芘」超標，流入泰山、福壽、福懋等3大食用油公司。圖／食藥署提供
中聯油脂生產的大豆沙拉油爆出一級致癌物「苯駢芘」超標，流入泰山、福壽、福懋等3大食用油公司。圖／食藥署提供

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