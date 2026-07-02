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大豆油苯駢芘超標爆檢驗盲區！自驗合格下游卻爆雷 中聯重檢後公布

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
中聯油脂大豆油驚傳致癌物「苯駢芘」超標，蔣姓襄理表示，內部已啟動更嚴格的內部檢驗及調查程序，希望能在最短期時限內，正式對外公布油品超標的原因。記者黑中亮／攝影
中聯油脂大豆油驚傳致癌物「苯駢芘」超標，蔣姓襄理表示，內部已啟動更嚴格的內部檢驗及調查程序，希望能在最短期時限內，正式對外公布油品超標的原因。記者黑中亮／攝影

中聯油脂旗下1300公噸大豆沙拉油驚傳致癌物「苯駢芘」超標4倍，針對立法院衛環委員會今日質疑該批問題油品早在4月便已生產並出貨予泰山、福壽及福懋等大廠，為何拖到6月30日才通報不合格？中聯油脂面對媒體追問自檢是否失靈，蔣姓襄理表示，內部已啟動更嚴格的內部檢驗及調查程序，希望能在這兩天最短期時限內，正式對外公布油品內致癌物超標的原因。

針對外界強烈質疑的是，中聯油脂為何發生4月4日製造的大豆油，第一時間「自我檢驗合格」，卻是在下游廠商通報成品驗出「苯駢芘」超標後，直到6月29日公司自檢才發現，時序上「會不會太晚了？」中聯油脂蔣姓襄理低調表示，「這個就可能，沒辦法、沒辦法……」隨後微笑未續答。

面對外界對中聯的檢驗把關流程大打問號，蔣姓襄理受訪時說，中聯油脂供應大豆油的特定批次，公司是在6月29號傍晚取得第三方的檢驗報告，確認「苯駢芘」的含量確實超過國內法規。公司隨即依照法規，在黃金24小時內主動向主管機關通報，並且同步通知福懋、福壽、泰山等三家分裝公司，立刻啟動該批次相關產品的停止出貨與回收動作。

至於為何原本檢驗合格、後來回頭驗卻又驗出超標？蔣姓襄理表示，公司也想早點了解究竟是哪個環節、哪個製程出了問題。內部目前已經全面展開更嚴格的內部檢驗與調查程序，希望能火速在這兩天最短的時限內，正式對外公布油品內致癌物超標的真正原因。

致癌沙拉油

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