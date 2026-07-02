1300噸問題油一級致癌物「苯駢芘」超標 公衛師公會：均衡飲食排毒

衛福部接獲「中聯油脂」主動通報，1300公噸大豆沙拉油含一級致癌物「苯駢芘」超標，比現行標準高出4倍。台北市公共衛生師公會表示，將持續關注本案後續調查、產品回收及健康風險評估進展，並持續提供科學證據與公衛專業建議，協助政府精進食品安全治理制度，攜手食品產業與社會各界，共同守護國人飲食安全與健康。

苯駢芘屬於多環芳香烴 (PAHs) 的一種，被國際癌症研究總署 (IARC) 列為第一類 對人類已知致癌物，主要產生於有機物不完全燃燒、高溫加工或環境汙染等情形，也可能汙染食用油脂及其他食品。

公會表示，本次事件由業者自主檢驗發現並主動通報，顯示食品安全自主管理制度已發揮預警功能；然而，仍有高達千餘公噸產品進入下游供應鏈，顯示高風險食品製程及供應鏈管理仍存在精進空間。後續除應持續完成問題產品回收外，更應徹底釐清汙染來源、檢討管理制度及補強監測機制，以避免類似事件再次發生。

苯駢芘具有高度親脂性，極易存在於油脂及高脂肪食品中，人體主要經由飲食暴露。公會指出，雖然單次食用未必造成急性健康危害，但長期反覆暴露將增加基因突變及癌症發生風險。研究指出，苯駢芘進入人體後，會經細胞色素P450等酵素代謝形成具有反應性的代謝物BPDE，進而與DNA形成加合物，增加細胞癌變機率，這也是世界各國均對其訂定嚴格限量標準的核心原因。

公會建議，第一，民眾應密切留意食藥署及相關業者公布受影響產品名單，如購買或持有公告回收產品，應立即停止食用，並依業者公告辦理退貨。若先前已不慎食用相關產品，因其屬於長期累積暴露風險，民眾不必過度恐慌，建議維持均衡飲食與正常生活型態，避免依賴未經科學證實排毒產品或偏方，並持續關注官方資訊。

第二，食品業者除應立即完成問題產品下架回收外，亦應全面檢視原料來源、生產製程及品質管制措施。食用油中苯駢芘汙染可能與原料處理、加熱乾燥、高溫精煉或設備管理等因素相關，但實際汙染原因仍須由主管機關進一步調查釐清。業者應全力配合調查，確認汙染來源後立即改善，避免類似事件再次發生。

第三，主管機關除持續督導問題產品全面回收、追蹤下游流向及防止受汙染產品再次流入市面外，更應完整調查本案可能涉及原料處理、加工製程及設備管理等環節，釐清汙染來源並適時公布調查結果，以回應社會關切。

此外，建議全面檢討現行食用油自主檢驗制度、官方抽驗策略及高風險產品監測機制，建立以風險為基礎的食品安全監測模式。針對食用油等高風險食品，應強化多環芳香烴 (PAHs) 等汙染物常態監測、預警及製程風險管理，並強化跨部門食品安全治理架構與風險分級管理機制。

第四，食品安全事件除須迅速處置外，更須建立公開透明的資訊揭露與風險溝通機制。建議主管機關持續動態更新受影響產品名單、流向、回收進度及檢驗結果，提供民眾即時、正確且一致的資訊，以降低社會恐慌，並提升民眾對食品安全管理制度信任，進而強化整體食品安全治理韌性。

公會呼籲本次事件除應迅速完成問題產品回收外，更應藉此全面檢視我國食品安全管理制度及汙染物監測機制，落實汙染源調查、強化自主管理、完善食品供應鏈監測及提升風險溝通品質。政府與產業應遵循預防性原則，強化源頭管理，以降低汙染物進入食品鏈的可能性。