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國內再爆油品食安問題 泰山企業今起受理消費者退費

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
市售食用油爆食安問題，泰山企業今起受理消費者申請退費。聯合報系資料照片
市售食用油爆食安問題，泰山企業今起受理消費者申請退費。聯合報系資料照片

中聯油脂主動通報沙拉油原料苯駢比（BaP）含量超標，下游食用油油品公司泰山企業今表示，第一時間預防性下架問題產品，也將擴大下架4至6月的產品，泰山受理消費者通過撥打0800-079080專線、官方Line帳號、官網及相關社群平台洽詢申請退費。

泰山企業盤點可能受波及的產品包含金酥耐炸油18L、沙拉油18L、環保鐵桶沙拉油18kg、泰山不飽和大豆沙拉油2.6L、泰山精選蔬菜油3L、泰山好理調合油2L、泰山大豆沙拉油0.6L、泰山歐式果實精華調合油1.5L、泰山好理調合油0.6L、泰山花生調合油2L。

泰山企業表示，已啟動最高等級食品安全應變機制，第一時間預防性下架使用該批原料的所有產品出貨，庫存封存，除4月生產的商品批次，也擴大下架相關商品4月至6月生產批次範圍，同步依法向主管機關完成通報，以最嚴謹的態度保障消費者權益。

泰山企業即日起受理消費者申請退費，今年2026年4至6月曾購買上述產品的消費者，可透過泰山0800-079080專線、官方Line帳號、官網及相關社群平台聯繫諮詢，無論產品有無使用都可將購買憑證或發票（或列印電子發票）寄回泰山總公司，並提供掛號回寄地址，泰山將回寄郵政匯票，消費者可至郵局兌換現金，無法寄發票或無發票者只要能夠提供上述期間實際購買產品，泰山企業將委由專人聯繫到府親收產品；即日起至9月30日均可受理申請退費相關作業。

泰山企業 致癌沙拉油

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