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中聯大豆沙拉油檢出致癌物 食藥署要求業者釐清製程
中聯油脂公司爆出1300公噸大豆沙拉油一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，供應泰山、福壽及福懋三大廠，引爆食安爭議。衛福部食藥署指出，中聯是從黃豆提煉大豆沙拉油，會出現苯駢芘超標涉及製程，已要求工廠釐清，後續改善措施，食藥署將與台中市食安處共同確認。
衛福部食藥署副署長蔡淑貞今日在行政院會後記者會表示，根據食安法第7條，食品業者須自主檢驗及進行第三方驗證，且食用油食安本就是政府關注重點，此外，衛生單位也持續啟動相關稽查，過去3年針對食用油已經稽查240家次、抽驗372件產品都合格。
對於中聯大豆沙拉油苯駢芘超標，蔡淑貞說，中聯是從黃豆直接提煉大豆沙拉油，泰山、福壽及福懋是做小包裝分裝以及18公升商用等，目前相關產品都已下架回收並銷毀，食藥署中區人員已於昨日會同台中市政府食安處前往現場查核，要求停止製造出貨。
蔡淑貞表示，至於為何出現苯駢芘超標，已要求工廠釐清製程，後續改善或應對措施，食藥署將與台中市食安處共同確認。
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