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1300噸致癌物超標油流入市面 4大超商清查急發聲「僅這家超商中鏢」

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中聯油脂食安流向？ 周永鴻：家長擔心有無進到學校和團膳

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市稽查人員到現場取樣油品，帶回化驗。圖／台中市政府提供
台中市稽查人員到現場取樣油品，帶回化驗。圖／台中市政府提供

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今天說，台中清水中聯油脂大豆沙拉油檢出「苯駢芘（BaP）」超標，食藥署公告確認，市府雖已勒令停工、停止出貨並要求下架回收，但目前公開資訊仍未完整交代實際流向、回收數量、台中市內通路，食安事件最怕資訊落差，學生家長最擔心的不是市府有沒有去稽查，而是孩子到底有沒有吃到。

周永鴻表示，市府不能只說「已經停工回收」就結案。問題油品已經出貨到下游業者，涉及多款大豆沙拉油產品，下一步關鍵就是流向追查。食安處應立即公開完整批號、產品名稱、下游業者、通路別、回收數量與尚未回收數量，並每日更新進度，讓民眾知道哪些產品要下架、哪些通路已清查、哪些餐飲或團膳供應鏈仍待確認。

周永鴻要求，台中市府應啟動跨局處食安應變，由食安處會同教育局、社會局、經發局及各區公所，優先清查學校午餐、幼兒園、安親班、長照機構、社福機構、醫院團膳、傳統市場、餐飲業與食品加工業是否使用涉案油品或其下游產品。涉及校園與團膳的部分，教育局不能等中央或下游業者慢慢回報，應主動要求各校午餐供應廠商、團膳業者與食材供應商立即回填切結，並公開彙整結果。

周永鴻說，這起事件不是只有業者自主通報後市府被動稽查的問題，而是台中食安風險通報、流向追蹤與校園保護網能不能即時啟動的考驗。市府若無法在第一時間說清楚產品流到哪裡、下架多少、還有多少在市面上，民眾就只能靠猜測面對食安風險。

致癌沙拉油

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