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沙拉油出包 福壽：損失近9000萬元將向中聯油脂求償
中聯油脂提供「沙拉油原料」出現苯駢芘（BaP）檢驗超標，泰山、福壽、福懋3家公司的油品多款產品下架回收，福壽表示，初估損失大約在8000~9000萬元左右，但會向中聯油脂求償。
福壽表示，食藥署通知，中聯油脂出問題的批號為315-1150404，該油槽約1300公噸，先前分別出貨給福懋約588公噸、福壽約421公噸及泰山約291公噸，總計約1300公噸，受影響的產品批號可能會進一步增加，
福壽也說，以食藥署的通知為基準，下架、回收、廠商與民眾退貨的損失，估計約在8000~9000萬元左右，但此次事件主因是中聯油脂品質控管出問題，因此會向中聯油脂求償。
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