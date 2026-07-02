沙拉油驗出致癌物 福懋油脂聲明：超標批號全面回收

國內知名油脂大廠福懋油脂今日接連發布兩分聲明指出，旗下委託代製廠「中聯油脂股份有限公司」生產的部分沙拉油，被驗出致癌物「苯駢芘（BaP）」超出法規標準；福懋油脂表示，已於6月30日傍晚接獲通報，隨即啟動停貨與回收機制，並主動向主管機關通報，強調目前已針對上述特定批號全面展開盤查與回收。

福懋油脂指出，本次苯駢芘異常事件屬於上游代製廠的偶發單一事件。受到影響的產品批號包含：2026年4月8日至4月10日出貨的散裝「一級黃豆油」（有效日期：2026.10.04）；「益康大豆沙拉油18L」（有效日期：2027.4.10及2027.4.11）；「益康大豆沙拉油18KG」（有效日期：2027.4.13）；以及「益康烹調油18L」（有效日期：2027.4.13及2027.4.14）。

福懋油脂表示，為確保消費者與合作夥伴安心，代製廠中聯油脂已暫停出貨，並將全部沙拉油產品委外送驗，必須確認合格後才允許重新出貨；福懋油脂也同步將旗下全品項產品送驗進行自主管理。

此外，針對外界與供應鏈擔憂是否波及其他油品，福懋油脂在第二分聲明中特別強調，這次事件僅限於上述特定批號的沙拉油，與公司「台中港廠」自行生產的產品完全無關。

福懋油脂並表示，台中港廠所生產的「棕櫚油系列」（含二次軟棕油、二次全棕油、二次硬棕油、好炸油18L、聯福益康精製軟棕油18KG）及「芥花油系列」（含基改與非基改芥花油及其18L包裝），不論是廠區、製程、管線或儲槽，皆為獨立分別運作，絕無交叉汙染的疑慮。

福懋油脂指出，對於這次代製產品異常造成合作夥伴與大眾的疑慮及不便深感抱歉，未來將持續配合主管機關調查，並嚴格把關產品品質。

國內知名油脂大廠福懋油脂今聲明指出，委託代製廠生產的部分沙拉油被驗出致癌物超規後，已隨即啟動停貨與回收機制。記者黑中亮／攝影