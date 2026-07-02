知名品牌沙拉油傳致癌物超標 台南稽查下架、籲餐飲業停用

中聯油脂公司爆出自主驗出1300公噸大豆沙拉油一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，供應泰山、福壽及福懋等三大食用油廠，引爆食安爭議。台南市衛生局於接獲中央及業者通報後，立即啟動查核機制，優先針對販賣業、餐飲業、夜市及各大商圈等後市場通路辦理稽查，確認業者是否使用受影響產品，並督導業者立即停止使用、下架及配合回收，以降低食品安全風險，保障消費者權益。本次受影響油品品項，詳如衛生福利部食品藥物管理署公告。

市長黃偉哲呼籲，民眾如持有業者公布的受影響產品，請立即暫停食用，並依各業者公告的退貨方式辦理退貨（客服專線：福壽實業0800-236699、福懋油脂0800-888255、泰山企業0800-079080）；如有消費爭議，可撥打全國消費者服務專線「1950」尋求協助。另如仍有剩餘油品，請攜回原購買賣場或通路辦理退貨，切勿自行棄置或作其他用途。

相關販售業者亦應配合完成產品下架及回收作業，回收油品應依「廢棄物清理法」相關規定妥善處理，不得任意傾倒於水溝、排水系統或環境中，並應確保回收油品不得再次流入市面或作其他用途，以維護環境及食品安全。

衛生局長李翠鳳表示，後續將持續配合中央公布的最新資訊，擴大追查受影響產品流向及使用情形，並依法辦理相關查核作業，以防止問題產品持續流通，保障市民食品安全。民眾如需查詢受影響產品名單及相關處置措施，可至台南市政府衛生局網站「中聯油脂受影響油品查詢與處置專區」查詢。

衛生福利部食品藥物管理署公告。圖／衛生局提供

針對中聯油脂檢驗異常油品，台南市衛生局接獲中央及業者通報後，立即啟動查核機制，優先針對販賣業、餐飲業、夜市及各大商圈等後市場通路辦理稽查。圖／衛生局提供