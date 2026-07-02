沙拉油驗出致癌物18項超標！台東教育處急查校園午餐用油「沒問題」

針對市售部分大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘（Benzo[a]pyrene, BaP）含量超出法定標準，共計18項產品引發食安疑慮，台東縣政府教育處今已立即啟動縣內學校營養午餐用油全面清查作業，確認各校供餐安全無虞。

教育處長蔡美瑤指出，經盤點全縣各級學校營養午餐供應系統後，目前學校團膳及自設廚房所使用之沙拉油，均未採購或使用此次報導涉及之品牌與不合格產品，校園午餐供應作業維持正常，學生用餐安全不受影響。

教育處強調，將持續督導各校及團膳廠商落實食材來源管理機制，包括進貨查驗、供應商審核與保存紀錄等流程，確保所有食材符合食品安全規範，嚴格把關每一道供餐環節。

面對外界關注食安議題，教育處也表示，將加強不定期抽查與追蹤機制，避免問題產品流入校園，同時要求供應端提高自主管理標準，確保學生每日午餐品質穩定、安全無虞。教育處表示，校園午餐攸關學童健康，未來將持續以最高標準把關食安，讓家長安心、學生放心。

衛生局食品藥政科表示，由於接獲台中市政府及中央衛福部通報的問題油品品項多，以及批號持續追查中，因此，今天已先要求相關業者盤點下架，明天起將前往各通路展開稽查。