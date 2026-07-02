沙拉油致癌物超標 占98%台中學校營養午餐餐盒公會：未使用該批油

中聯油脂大豆沙拉油「苯駢芘」超標，台中市餐盒食品商業同業公會總幹事林佐諭表示，該公會負責台中市約98%的學校營養午餐，公會今天早上立即調查公會會員用油情形，會員業者都已回報，調查後都沒有使用這些有問題油品批號，公會再向原物料商查證，雙重查證都無使用公布的這些批號沙拉油。

台中市教育局表示，依規定供售學校食品之廠商，應至教育部指定「校園食材登錄平臺」登載當日供餐資訊，包括主食材原料、品名、供應商等資料；但此平台主要登錄食材品名、供應商等資訊，並未揭露油品批號；為審慎把關，教育局第一時間已請台中市餐盒食品商業同業公會協助調查供應台中市學校午餐的餐盒業者是否使用受影響批號沙拉油。

教育局會持續加強定期與不定期抽查，並請各校落實午餐食品安全管理，督導供應商加強食材自主檢核，全面清查油品來源及批號；如發現使用公告之問題批號產品，應立即停止使用、下架回收，嚴格把關校園午餐品質，確保學生飲食安全與健康。

中聯油脂大豆沙拉油「苯駢芘」超標，台中市食安處昨天聯合稽查，已勒令業者即刻停工、全面下架回收；公布超標油品許多是市面上常見油品，有問題油品是否流向學校營養午餐，也引起家長緊張和詢問。