大豆沙拉油檢出致癌物 台南校園午餐全面比對：未使用不合格批號

針對食品藥物管理署近日公布市售大豆沙拉油檢出致癌物質苯駢芘（BaP)含量不符標準案，台南市政府教育局表示，在獲知相關資訊後，即依照公布結果，主動查詢學校午餐食材登錄平台及供應資料，經比對確認後，目前學校午餐皆未使用食藥署公布的不合格大豆沙拉油相關批號產品。

教育局表示，將持續關注食藥署發布資訊，督導學校及午餐供應廠商落實食材來源查核及食品安全管理，如發現涉及食安疑慮的產品須立即停止使用，並依契約及相關規定辦理，持續守護學生用餐安全與健康。