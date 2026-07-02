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沙拉油驗出致癌物超標 新北衛生教育單位啟動專案稽查

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
針對國內爆發致癌物超標沙拉油，新北衛生局已啟動專案稽查，前往賣場確認問題油品下架回收情形。圖／新北衛生局提供
針對國內爆發致癌物超標沙拉油，新北衛生局已啟動專案稽查，前往賣場確認問題油品下架回收情形。圖／新北衛生局提供

國內再爆食用油食安事件，上游油品代製廠中聯油脂檢驗發現，一批大豆沙拉油含有一級致癌物「苯駢芘（Benzo[a]pyrene，BaP）」超過限量標準值4倍。這些問題油品又透過下游業者製成家庭用沙拉油、調合油及香油等，引發大眾恐慌。

新北衛生局說明，本次油品事件，產品製造商位於台中，已針對目前公告需下架回收的產品品項與批號啟動專案查核，對賣場超市等販售通路加強稽查，確認相關產品下架回收落實情形。

新北市教育局表示，由於現正值暑假，學校未供應校園午餐，已在第一時間要求全市團膳廠商及學校自立廚房全面清查食用油品牌、品項、批號及進貨來源，只要屬食藥署公布的疑慮油品，一律立即停用、退回上游廠商，將依調查結果持續追蹤。

致癌沙拉油

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