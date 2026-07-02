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大豆沙拉油「苯并芘」超標 中聯油脂今致歉：全面停產、啟動回收

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
中聯油脂的大豆油爆出食安疑慮，公司蔣襄理上午出面說明表示，發現後已於24小時內主動向主管機關通報，並通知三家下游分裝公司全面停止出貨、啟動回收機制。記者黑中亮／攝影
中聯油脂的大豆油爆出食安疑慮，公司蔣襄理上午出面說明表示，發現後已於24小時內主動向主管機關通報，並通知三家下游分裝公司全面停止出貨、啟動回收機制。記者黑中亮／攝影

中聯油脂公司供應的特定批次大豆沙拉油爆出食安疑慮。中聯油脂蔣襄理上午出面說明表示，公司是於6月29日傍晚取得第三方檢驗報告，確認該批次大豆油中的致癌物「苯並芘」含量超出國內法規標準；中聯油脂同時強調，發現後已於24小時內主動向主管機關通報，並通知三家下游分裝公司全面停止出貨、啟動回收機制。但未說明是否流到一般餐廳與小吃等通路。

蔣襄理指出，該批問題大豆油是在4月4日製造，公司在6月29日透過內部主動檢驗機制發現異常；他坦言，法定標準值為2ppb，而該批次檢驗出來的數值「大概8點多、8.1左右」，確實高出了一點點，此數據隨後也經由政府機關來廠查驗確認。

蔣襄理表示，針對目前廠區的因應作為，主管機關於7月1日已到廠進行稽核，並於當晚正式通知廠方「停止沙拉油生產及加工出貨」。目前中聯油脂廠區已全面停工，現場皆已無生產作業。蔣襄理強調：「我們第一個關頭會先把關，請消費者放心。」

對於外界關心的回收進度與受影響品牌，蔣襄理回應，第一時間發現時就已配合總公司啟動回收，目前相關產品「都已經回收了，都在處理了」；不過針對具體的回收數量、受影響的品牌細節以及下游分裝品項，他則表示生產廠僅負責製造大豆沙拉油，後續的分裝、品牌通路銷售與具體數量皆由總公司（大統益）全權處理，廠方無法代表發言。

中聯油脂表示，公司秉持「先控制風險，再釐清責任」的危機處理模式，後續將完全配合主管機關指示，並邀請專家協助，以最快速度釐清製程異常的原因。廠方必須提出製程改善措施與檢檢討報告，並在檢附相關確效證明送交食安處核可後，才可恢復作業。中聯油脂也對此事件造成大眾不便深表歉意，承諾未來若有進一步的調查進度，將會統一對外說明。

中聯油脂的大豆油爆出食安疑慮，公司蔣襄理上午出面說明表示，發現後已於24小時內主動向主管機關通報，並通知三家下游分裝公司全面停止出貨、啟動回收機制。記者黑中亮／攝影
中聯油脂的大豆油爆出食安疑慮，公司蔣襄理上午出面說明表示，發現後已於24小時內主動向主管機關通報，並通知三家下游分裝公司全面停止出貨、啟動回收機制。記者黑中亮／攝影

中聯油脂的大豆油爆出食安疑慮，公司蔣襄理上午出面說明表示，發現後已於24小時內主動向主管機關通報，並通知三家下游分裝公司全面停止出貨、啟動回收機制。記者黑中亮／攝影
中聯油脂的大豆油爆出食安疑慮，公司蔣襄理上午出面說明表示，發現後已於24小時內主動向主管機關通報，並通知三家下游分裝公司全面停止出貨、啟動回收機制。記者黑中亮／攝影

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